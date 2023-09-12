https://ria.ru/20230912/es-1895706964.html

В Еврокомиссии уточнили правила запрета на въезд автомобилей россиян

В Еврокомиссии уточнили правила запрета на въезд автомобилей россиян - РИА Новости, 12.09.2023

В Еврокомиссии уточнили правила запрета на въезд автомобилей россиян

Решение по ситуации с автомобилями граждан России, въехавшим в страны ЕС до публикации новой рекомендаций Еврокомиссии, должны принимать компетентные органы... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:10

2023-09-12T03:10

2023-09-12T10:47

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Решение по ситуации с автомобилями граждан России, въехавшим в страны ЕС до публикации новой рекомендаций Еврокомиссии, должны принимать компетентные органы стран союза, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего" распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок."Если есть конкретный случай, я бы посоветовал обратиться в соответствующие органы стран-членов ЕС", - сказал собеседник агентства.Он также напомнил, что запрет на импорт в ЕС автомобилей из России действует давно, за его соблюдением должны следить сами страны союза.Ранее таможня и МИД Финляндии, а также налогово-таможенный департамент Эстонии сообщили, что изучают пояснение Еврокомиссии и оценивают его влияние на ввоз ряда товаров россиянами. При этом в Эстонии высказались за синхронное с Финляндией и странами Балтии применение ограничений.Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.

https://ria.ru/20230912/es-1895706796.html

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в мире, россия, финляндия, эстония, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, новости - туризм