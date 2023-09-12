https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895970054.html
Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов населения и зарплат
Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов населения и зарплат - РИА Новости, 12.09.2023
Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов населения и зарплат
Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году до 4,3% с 3,4%, зарплат - до 6,2% с 5,4%, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:38
2023-09-12T21:38
2023-09-12T22:05
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212365_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_99132393a199e651339407489abe24a1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году до 4,3% с 3,4%, зарплат - до 6,2% с 5,4%, сообщил журналистам во вторник представитель ведомства.По его словам, в текущем году - несмотря на повышенный уровень инфляции в 7,5% - рост реальных располагаемых доходов населения ожидается на уровне 4,3%."Если смотреть исторические ряды данных - это достаточно большая цифра. Далее средний темп примерно на 2,8% в год. То есть такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всём прогнозном на горизонте (2024-2025 годы)", - сказал он.По его словам, основной источник роста доходов - это предпринимательские доходы, меры социальной поддержки и заработная плата.Что касается реальных зарплат, то они, по прогнозу министерства, вырастут в текущем году на 6,2% (ранее министерство ожидало их рост на 5,4%). В 2024-2026 годах - на 2,5%, 2,6% и 2,3% соответственно.В 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1%, реальные зарплаты - выросли на 0,3%.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212365_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_55a3c6555459111478021e89bb316f5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов населения и зарплат
МЭР улучшило прогноз роста реальных доходов населения до 4,3% и зарплат до 6,2%
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году до 4,3% с 3,4%, зарплат - до 6,2% с 5,4%, сообщил журналистам во вторник представитель ведомства.
По его словам, в текущем году - несмотря на повышенный уровень инфляции в 7,5% - рост реальных располагаемых доходов населения ожидается на уровне 4,3%.
"Если смотреть исторические ряды данных - это достаточно большая цифра. Далее средний темп примерно на 2,8% в год. То есть такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всём прогнозном на горизонте (2024-2025 годы)", - сказал он.
По его словам, основной источник роста доходов - это предпринимательские доходы, меры социальной поддержки и заработная плата.
Что касается реальных зарплат, то они, по прогнозу министерства, вырастут в текущем году на 6,2% (ранее министерство ожидало их рост на 5,4%). В 2024-2026 годах - на 2,5%, 2,6% и 2,3% соответственно.
В 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1%, реальные зарплаты - выросли на 0,3%.
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента