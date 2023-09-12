https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895970054.html

Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов населения и зарплат

Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов населения и зарплат - РИА Новости, 12.09.2023

Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов населения и зарплат

Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году до 4,3% с 3,4%, зарплат - до 6,2% с 5,4%, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T21:38

2023-09-12T21:38

2023-09-12T22:05

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году до 4,3% с 3,4%, зарплат - до 6,2% с 5,4%, сообщил журналистам во вторник представитель ведомства.По его словам, в текущем году - несмотря на повышенный уровень инфляции в 7,5% - рост реальных располагаемых доходов населения ожидается на уровне 4,3%."Если смотреть исторические ряды данных - это достаточно большая цифра. Далее средний темп примерно на 2,8% в год. То есть такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всём прогнозном на горизонте (2024-2025 годы)", - сказал он.По его словам, основной источник роста доходов - это предпринимательские доходы, меры социальной поддержки и заработная плата.Что касается реальных зарплат, то они, по прогнозу министерства, вырастут в текущем году на 6,2% (ранее министерство ожидало их рост на 5,4%). В 2024-2026 годах - на 2,5%, 2,6% и 2,3% соответственно.В 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1%, реальные зарплаты - выросли на 0,3%.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)