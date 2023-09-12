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Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента - РИА Новости, 13.09.2023
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21:29 12.09.2023 (обновлено: 01:56 13.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента - РИА Новости, 13.09.2023
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в текущем году до 2,8% с 1,2%, в дальнейшем на прогнозом горизонте ждет рост экономики в среднем на 2,3%,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T21:29
2023-09-13T01:56
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в текущем году до 2,8% с 1,2%, в дальнейшем на прогнозом горизонте ждет рост экономики в среднем на 2,3%, сообщил журналистам во вторник представитель министерства.По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году - 2,2%."Мы сейчас оцениваем рост ВВП в 2,8%, дальше на прогнозом горизонте - в среднем 2,3%", - сказал представитель министерства.Он отметил, что в замедление ВВП в 2024 году заложены эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики.Помимо базового варианта основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов, министерство подготовило консервативный вариант."О рисках, которые мы видим, которые мы закладываем в наш консервативный вариант прогноза. Со стороны внешних условий - это, безусловно, динамика мировой экономики. Мы понимаем, что замедление мировой экономики и в целом, и экономики Китая как важнейшего торгового партнёра, может повлиять и на мировые цены, и на объемы нашего экспорта и через это на другие наши параметры", - сказал представитель министерства.Говоря о внутренних рисках, он обозначил ситуацию на рынке труда и вопрос, связанный с денежно-кредитной политикой ЦБ."Конечно, решая в моменте вопрос балансировки спроса и предложения за счет поджатия спроса, мы можем при чрезмерно жесткой ДКП подорвать долгосрочное расширение предложения - те же инвестиции через кредитование и так далее. Но в данном случае мы верим в разумную политику Банка России, который в ДКП не допустит на прогнозном горизонте чрезмерного ужесточения", - подчеркнул представитель МЭР.Подготовленные министерством сценарии были во вторник рассмотрены на заседании бюджетной комиссии правительства РФ рассмотрела и в целом поддержаны.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента

МЭР повысило прогноз роста ВВП РФ с 1,2% до 2,8%

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДинамика ВВП
Динамика ВВП - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Динамика ВВП. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в текущем году до 2,8% с 1,2%, в дальнейшем на прогнозом горизонте ждет рост экономики в среднем на 2,3%, сообщил журналистам во вторник представитель министерства.
По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году - 2,2%.
"Мы сейчас оцениваем рост ВВП в 2,8%, дальше на прогнозом горизонте - в среднем 2,3%", - сказал представитель министерства.
Он отметил, что в замедление ВВП в 2024 году заложены эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики.
Помимо базового варианта основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов, министерство подготовило консервативный вариант.
"О рисках, которые мы видим, которые мы закладываем в наш консервативный вариант прогноза. Со стороны внешних условий - это, безусловно, динамика мировой экономики. Мы понимаем, что замедление мировой экономики и в целом, и экономики Китая как важнейшего торгового партнёра, может повлиять и на мировые цены, и на объемы нашего экспорта и через это на другие наши параметры", - сказал представитель министерства.
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Говоря о внутренних рисках, он обозначил ситуацию на рынке труда и вопрос, связанный с денежно-кредитной политикой ЦБ.
"Конечно, решая в моменте вопрос балансировки спроса и предложения за счет поджатия спроса, мы можем при чрезмерно жесткой ДКП подорвать долгосрочное расширение предложения - те же инвестиции через кредитование и так далее. Но в данном случае мы верим в разумную политику Банка России, который в ДКП не допустит на прогнозном горизонте чрезмерного ужесточения", - подчеркнул представитель МЭР.
Подготовленные министерством сценарии были во вторник рассмотрены на заседании бюджетной комиссии правительства РФ рассмотрела и в целом поддержаны.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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