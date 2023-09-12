https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы

Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы - РИА Новости, 12.09.2023

Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы

Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум (ВЭФ). Туда прибыл и Владимир Путин. В первый день он посетил церемонию имянаречения арктического... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:56

2023-09-12T14:56

2023-09-12T15:39

экономика

дальний восток

атр

россия

владимир путин

сила сибири — 2

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Надежда Сарапина. Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум (ВЭФ). Туда прибыл и Владимир Путин. В первый день он посетил церемонию имянаречения арктического танкера-газовоза "Алексей Косыгин" и танкера-челнока "Валентин Пикуль". А во второй — принял участие в пленарном заседании ВЭФ. О главном из сказанного президентом — в материале РИА Новости.О "подлинном деловом сотрудничестве"В начале выступления Путин напомнил: "За последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений".По его мнению, важно, "что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам, и таких государств становится все больше и больше".В итоге формируется новая модель взаимоотношений "уже не по западным лекалам, для избранных, для избранного "золотого миллиарда", а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира". И в этих условиях Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) получает конкурентное преимущество. Усиливается и значение России. Только в прошлом году товарооборот с государствами АТР увеличился на 13,7 процента, а за первую половину 2023-го — еще на 18,3.О значении ДФОДальневосточный федеральный округ (ДФО) — это 40 процентов российской территории. "Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титана, меди и так далее. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги, — перечислил Путин. — <…> Опережающее развитие Дальнего Востока — наш абсолютный приоритет на весь XXI век".Уже сейчас в регионе действуют особые налоговые, административные и таможенные преференции. С 2022-го этот режим запущен на Курильских островах. Благодаря господдержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения более чем на 7,7 триллиона рублей, приступили к работе около 700 новых предприятий."В целом динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель, — подчеркнул глава государства. — Если с 2014-го по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13 процентов, то на Дальнем Востоке — 39 процентов".Об энергетике и логистикеМасштабы дальневосточных проектов требуют соответствующего обновления региональной энергосистемы. "Здесь есть по-настоящему уникальные условия для развития экологически чистой гидро-, атомной и возобновляемой энергетики", — отметил президент. Сейчас в планах — связать газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин — Хабаровск — Владивосток", а затем включить их в единую систему газоснабжения страны."Наряду со строительством газопровода "Сила Сибири — 2" это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, но прежде всего существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь, на Дальнем Востоке, дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом", — добавил Путин.Это направление активно развивается, в частности, в Арктике. После старта проекта "Ямал СПГ" запущена линия "Арктик СПГ-2", представляющая собой плавучий завод по сжижению природного газа. "Он не имеет аналогов в мире, — уточнил глава государства. — Опирается именно на российские технологии и мощности. <…> К 2030-му производство СПГ в Арктической зоне России должно вырасти втрое — до 64 миллионов тонн в год"."Мы продолжим модернизацию БАМа и Транссиба, — заверил президент. — <…> В этой связи отмечу, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, возводится новый порт на побережье Охотского моря. Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР".О западных просчетахКасаясь сегодняшней политики коллективного Запада, российский лидер вспомнил о советском опыте. По его мнению, США и их союзники повторяют ошибки СССР. Так, неверными были действия Москвы, введшей войска в Будапешт и Прагу."Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные Штаты. Они давят своих союзников и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы", — указал Путин.При этом Запад спровоцировал и подрыв доверия к себе. Нарастает объем операций в национальных валютах, государства уходят от доллара. "Все страны задумались о создании собственных инструментов, о создании новых систем расчетов, задумались о том, стоит ли хранить в тех же Штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения", — пояснил президент.О зарубежных активах, налогах и деприватизацииГоворя о "граблях", Путин упомянул, что некоторые российские бизнесмены ориентировались на Запад. И в итоге просчитались."Есть такая тенденция, раньше создавали наши предприниматели за рубежом площадки для себя, потом столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. Это просто переходит всякие границы. Но люди, которые это сделали, они не понимают даже негативных последствий для себя, до сих пор этого не оценивают. Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому <...> не надо наступать на одни и те же грабли", — еще раз повторил глава государства.Еще в 2002-м Путин предупреждал бизнесменов о том, что они замучаются "пыль глотать", столкнувшись с проблемами вокруг своих активов на Западе. В 2022-м на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он констатировал, что его предсказание сбылось. Но увеличение налогового бремени для предпринимателей правительство в данный момент не рассматривает, успокоил президент предпринимателей.Задали вопрос о спорах вокруг последствий приватизации. "Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет, — заверил глава государства. — То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным как бы компаниям, — ну правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях. Да, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет"."Не прогнозы, а реальность"Подводя итоги планерного заседания ВЭФ, эксперты выделяют возрастающую значимость дальневосточного региона. "Перспективы на Западе, особенно в Европе, практически исчерпаны, пятно развития сместилось на восток", — считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Не только Китай и Индия, но и Индонезия, Вьетнам, Филиппины и другие страны демонстрируют высокие темпы роста, а сотрудничество с ними открывает широкие возможности.Развитие ДФО стратегически важно, и благодаря таким инструментам развития, как ТОР (Территория опережающего социально-экономического развития) и САР (Специальный административный район), в этом заинтересованы бизнесмены из дружественных государств, полагает гендиректор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян.Особое внимание аналитики уделяют Северному морскому пути и Тихоокеанской железной дороге. "Для России это не просто ключевая транспортная артерия, но и проект, обеспечивающий создание ледокольного и специального сухогрузного флота, который может ходить в высоких широтах, оборудование портовых хозяйств, разработки в сфере навигации и электроники и многих других", — отмечает Беляев. По его мнению, Тихоокеанская железная дорога необходимо не только в качестве своеобразного дублера и связующего звена между северными портами, но и для оживления экономики. "Это один из инвестиционных кейсов, которые сразу принесут выгоду. Процесс реализации дает толчок и крупному, и среднему, и даже малому бизнесу", — добавляет эксперт."Восточный маршрут — основной для экспорта и торговых отношений России на годы вперед. Это больше не прогнозы, а реальность", — соглашается Мовсесян. Развитие транспортной инфраструктуры, сырьевой базы, взаимодействие с новыми инвесторами из Юго-Восточной Азии жизненно необходимы. Раньше ПМЭФ был основной площадкой для анонсирования и запуска стратегических проектов, сейчас эстафету подхватил ВЭФ.

дальний восток

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экономика, дальний восток, атр, россия, владимир путин, сила сибири — 2, вэф-2023