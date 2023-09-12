https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895750435.html

Ситуация в экономике стимулирует работу на Дальнем Востоке, заявил Путин

Ситуация в экономике стимулирует работу на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Ситуация в экономике стимулирует работу на Дальнем Востоке, заявил Путин

Ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:50

2023-09-12T09:50

2023-09-12T10:17

владимир путин

вэф-2023

россия

дальний восток

владивосток

дальневосточный федеральный университет

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас мы только с модераторами, нашими коллегами обсуждали планы развития Восточного полигона. Средства есть, желание у инвесторов есть, потому что есть рынок. Они готовы свои собственные деньги вкладывать, потому что видят отдачу от такого огромного потока, от такого большого грузооборота отдача на вложения обеспечена с хорошей нормой рентабельности. Поэтому начали (работу по развитию инфраструктуры - ред.) давно, ну а последние годы то, что происходит в мировой экономике, конечно, простимулировало нашу работу на этом дальневосточном направлении", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, вэф-2023, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика