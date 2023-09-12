https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895750435.html
Ситуация в экономике стимулирует работу на Дальнем Востоке, заявил Путин
Ситуация в экономике стимулирует работу на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Ситуация в экономике стимулирует работу на Дальнем Востоке, заявил Путин
Ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:50
2023-09-12T09:50
2023-09-12T10:17
владимир путин
вэф-2023
россия
дальний восток
владивосток
дальневосточный федеральный университет
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас мы только с модераторами, нашими коллегами обсуждали планы развития Восточного полигона. Средства есть, желание у инвесторов есть, потому что есть рынок. Они готовы свои собственные деньги вкладывать, потому что видят отдачу от такого огромного потока, от такого большого грузооборота отдача на вложения обеспечена с хорошей нормой рентабельности. Поэтому начали (работу по развитию инфраструктуры - ред.) давно, ну а последние годы то, что происходит в мировой экономике, конечно, простимулировало нашу работу на этом дальневосточном направлении", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вэф-2023, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика
Владимир Путин, ВЭФ-2023, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Ситуация в экономике стимулирует работу на Дальнем Востоке, заявил Путин
Путин: ситуация в мировой экономике простимулировала работу на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас мы только с модераторами, нашими коллегами обсуждали планы развития Восточного полигона. Средства есть, желание у инвесторов есть, потому что есть рынок. Они готовы свои собственные деньги вкладывать, потому что видят отдачу от такого огромного потока, от такого большого грузооборота отдача на вложения обеспечена с хорошей нормой рентабельности. Поэтому начали (работу по развитию инфраструктуры - ред.) давно, ну а последние годы то, что происходит в мировой экономике, конечно, простимулировало нашу работу на этом дальневосточном направлении", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.