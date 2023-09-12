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Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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09:09 12.09.2023 (обновлено: 09:24 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895738405.html
Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил Путин
Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил Путин
Глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:09
2023-09-12T09:24
владимир путин
экономика
россия
вэф-2023
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые сами же и создавали во многом, выстраивали", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Президент отметил что очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным интересам.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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владимир путин, экономика, россия, вэф-2023, в мире
Владимир Путин, Экономика, Россия, ВЭФ-2023, В мире
Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил Путин

Путин: Запад разрушает систему финансовых отношений, мировая экономика меняется

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые сами же и создавали во многом, выстраивали", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Президент отметил что очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным интересам.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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