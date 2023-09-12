Рейтинг@Mail.ru
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 12.09.2023 (обновлено: 23:08 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/dtp-1895976595.html
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека - РИА Новости, 12.09.2023
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека
Пять автомобилей столкнулись вечером во вторник на трассе в Марий Эл: два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:53
2023-09-12T23:08
происшествия
йошкар-ола
зеленодольск
авто
гибдд мвд рф
волжский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895977907_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_2f3fbc6fcc741f3dee7c220ff8b21446.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись вечером во вторник на трассе в Марий Эл: два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщает ГИБДД республики. ДТП произошло во вторник около 19 часов на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Волжском районе. "В результате столкновения пяти автомашин погибли два человека и четверо пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
йошкар-ола
зеленодольск
волжский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895977907_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_b017b896220a2ce45763cfa174584cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, йошкар-ола, зеленодольск, авто, гибдд мвд рф, волжский район
Происшествия, Йошкар-Ола, Зеленодольск, Авто, ГИБДД МВД РФ, Волжский район
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека

ГИБДД: на трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей, погибли два человека

© Фото : Госавтоинспекция Марий ЭлДТП на трассе в Мэрий Эл
ДТП на трассе в Мэрий Эл - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : Госавтоинспекция Марий Эл
ДТП на трассе в Мэрий Эл
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись вечером во вторник на трассе в Марий Эл: два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщает ГИБДД республики.
ДТП произошло во вторник около 19 часов на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Волжском районе.
"В результате столкновения пяти автомашин погибли два человека и четверо пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники полиции.
ДТП на 1295 км федеральной автодороги Р-255 Сибирь
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
15 июля, 11:25
 
ПроисшествияЙошкар-ОлаЗеленодольскАвтоГИБДД МВД РФВолжский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала