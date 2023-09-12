https://ria.ru/20230912/dtp-1895976595.html
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека - РИА Новости, 12.09.2023
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека
Пять автомобилей столкнулись вечером во вторник на трассе в Марий Эл: два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:53
2023-09-12T22:53
2023-09-12T23:08
происшествия
йошкар-ола
зеленодольск
авто
гибдд мвд рф
волжский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись вечером во вторник на трассе в Марий Эл: два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщает ГИБДД республики. ДТП произошло во вторник около 19 часов на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Волжском районе. "В результате столкновения пяти автомашин погибли два человека и четверо пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, йошкар-ола, зеленодольск, авто, гибдд мвд рф, волжский район
Происшествия, Йошкар-Ола, Зеленодольск, Авто, ГИБДД МВД РФ, Волжский район
В Мэрий Эл произошло массовое ДТП с пятью машинам, погибли два человека
ГИБДД: на трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей, погибли два человека