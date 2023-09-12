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Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 12.09.2023 (обновлено: 08:35 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/dron-1895699167.html
Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск
Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск - РИА Новости, 12.09.2023
Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск
Украинский дрон второй раз за вечер атаковал Рыльск в Курской области, повреждена крыша административного здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T00:11
2023-09-12T08:35
специальная военная операция на украине
рыльск
россия
происшествия
курская область
рыльский район
роман старовойт
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за вечер атаковал Рыльск в Курской области, повреждена крыша административного здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.В понедельник поздно вечером губернатор сообщил, что взрывное устройство сброшено с украинского БПЛА в Рыльске, обошлось без жертв, есть повреждения двух зданий."В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", - сообщил Старовойт.Рыльск - районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895694958.html
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рыльск
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рыльск, россия, происшествия, курская область, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Россия, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Роман Старовойт
Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск

Старовойт: дрон ВСУ второй раз за ночь атаковал Рыльск в Курской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за вечер атаковал Рыльск в Курской области, повреждена крыша административного здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
В понедельник поздно вечером губернатор сообщил, что взрывное устройство сброшено с украинского БПЛА в Рыльске, обошлось без жертв, есть повреждения двух зданий.
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"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", - сообщил Старовойт.
Рыльск - районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскРоссияПроисшествияКурская областьРыльский районРоман Старовойт
 
 
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