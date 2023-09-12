Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:22 12.09.2023 (обновлено: 10:58 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/doronina-1895760209.html
Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием - РИА Новости, 12.09.2023
Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Татьяну Доронину, отметив многогранный талант и назвав ее... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:22
2023-09-12T10:58
культура
россия
татьяна доронина
новости культуры
мхат имени м. горького
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739540922_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_9ba51a09d97df987f8c77d362c354d74.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Татьяну Доронину, отметив многогранный талант и назвав ее создателем плеяды глубоких самобытных, поразительно искренних ролей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая Татьяна Васильевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Человек яркого, многогранного таланта, Вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссёрском поприще", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что творческие работы Дорониной - это результат огромного внутреннего труда и самоотдачи, любви и преданности избранному делу. Он также пожелал актрисе здоровья и благополучия. Также премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Татьяне Дорониной назвал ее актрисой особого дарования, воплощением яркого таланта, очарования и изящества. "Примите мои искренние поздравления с юбилеем. Вы – актриса особого дарования, воплощение яркого таланта, очарования и изящества", - сказал он.Он подчеркнул, что творческая судьба Дорониной неразрывно связана с Московским художественным академическим театром имени Горького. Она сыграла ведущие роли классического и современного репертуара, а также поставила замечательные спектакли."Ваши творческие работы стали событием в культуре, а большая любовь зрителей сопровождает Вас всю жизнь", - добавил он.Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ, с 1956 по 1959 год работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"), с 1959 по 1966 год была ведущей актрисой Ленинградского академического БДТ имени Максима Горького (ныне БДТ имени Товстоногова). С 1966 по 1972 год – актриса МХАТ СССР имени Максима Горького. С июля 1987 года Доронина – художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького, а с 2018 года - президент театра. Доронина дебютировала в кино в 1955 году в фильме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Главные роли в таких кинолентах как "Три тополя на Плющихе" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Мачеха" (1973), "Ольга Сергеевна" (1975) принесли ей всесоюзную популярность. Татьяна Доронина является членом Союза писателей России и в 1998 году у нее вышла книга "Дневник актрисы". Творчество Татьяны Дорониной отмечено различными наградами и премиями: актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В честь Дорониной назван астероид – 19120 Doronina, открытый Крымской обсерваторией в 1983 году.
https://ria.ru/20230912/doronina-1895615912.html
https://ria.ru/20230324/teatr-1860417838.html
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739540922_10:0:2739:2047_1920x0_80_0_0_c4d698f8d79cb255c65e6366c93de9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна доронина, новости культуры, мхат имени м. горького, владимир путин
Культура, Россия, Татьяна Доронина, Новости культуры, МХАТ имени М. Горького, Владимир Путин
Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

Путин: Доронина создала плеяду глубоких, самобытных, искренних ролей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Татьяна Доронина
Народная артистка СССР Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Народная артистка СССР Татьяна Доронина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Татьяну Доронину, отметив многогранный талант и назвав ее создателем плеяды глубоких самобытных, поразительно искренних ролей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Татьяна Васильевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Человек яркого, многогранного таланта, Вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссёрском поприще", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что творческие работы Дорониной - это результат огромного внутреннего труда и самоотдачи, любви и преданности избранному делу. Он также пожелал актрисе здоровья и благополучия.
Артистка театра Татьяна Доронина во время церемонии вручения премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Биография Татьяны Дорониной
03:01
Также премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Татьяне Дорониной назвал ее актрисой особого дарования, воплощением яркого таланта, очарования и изящества. "Примите мои искренние поздравления с юбилеем. Вы – актриса особого дарования, воплощение яркого таланта, очарования и изящества", - сказал он.
Он подчеркнул, что творческая судьба Дорониной неразрывно связана с Московским художественным академическим театром имени Горького. Она сыграла ведущие роли классического и современного репертуара, а также поставила замечательные спектакли.
"Ваши творческие работы стали событием в культуре, а большая любовь зрителей сопровождает Вас всю жизнь", - добавил он.
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством
24 марта, 15:37
Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ, с 1956 по 1959 год работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"), с 1959 по 1966 год была ведущей актрисой Ленинградского академического БДТ имени Максима Горького (ныне БДТ имени Товстоногова). С 1966 по 1972 год – актриса МХАТ СССР имени Максима Горького. С июля 1987 года Доронина – художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького, а с 2018 года - президент театра.
Доронина дебютировала в кино в 1955 году в фильме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Главные роли в таких кинолентах как "Три тополя на Плющихе" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Мачеха" (1973), "Ольга Сергеевна" (1975) принесли ей всесоюзную популярность.
Татьяна Доронина является членом Союза писателей России и в 1998 году у нее вышла книга "Дневник актрисы". Творчество Татьяны Дорониной отмечено различными наградами и премиями: актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В честь Дорониной назван астероид – 19120 Doronina, открытый Крымской обсерваторией в 1983 году.
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
Владимир Кехман: МХАТ – серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев
8 ноября 2021, 12:00
 
КультураРоссияТатьяна ДоронинаНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала