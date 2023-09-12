https://ria.ru/20230912/doronina-1895760209.html

Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием - РИА Новости, 12.09.2023

Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Татьяну Доронину, отметив многогранный талант и назвав ее... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:22

2023-09-12T10:22

2023-09-12T10:58

культура

россия

татьяна доронина

новости культуры

мхат имени м. горького

владимир путин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Татьяну Доронину, отметив многогранный талант и назвав ее создателем плеяды глубоких самобытных, поразительно искренних ролей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая Татьяна Васильевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Человек яркого, многогранного таланта, Вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссёрском поприще", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что творческие работы Дорониной - это результат огромного внутреннего труда и самоотдачи, любви и преданности избранному делу. Он также пожелал актрисе здоровья и благополучия. Также премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Татьяне Дорониной назвал ее актрисой особого дарования, воплощением яркого таланта, очарования и изящества. "Примите мои искренние поздравления с юбилеем. Вы – актриса особого дарования, воплощение яркого таланта, очарования и изящества", - сказал он.Он подчеркнул, что творческая судьба Дорониной неразрывно связана с Московским художественным академическим театром имени Горького. Она сыграла ведущие роли классического и современного репертуара, а также поставила замечательные спектакли."Ваши творческие работы стали событием в культуре, а большая любовь зрителей сопровождает Вас всю жизнь", - добавил он.Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ, с 1956 по 1959 год работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"), с 1959 по 1966 год была ведущей актрисой Ленинградского академического БДТ имени Максима Горького (ныне БДТ имени Товстоногова). С 1966 по 1972 год – актриса МХАТ СССР имени Максима Горького. С июля 1987 года Доронина – художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького, а с 2018 года - президент театра. Доронина дебютировала в кино в 1955 году в фильме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Главные роли в таких кинолентах как "Три тополя на Плющихе" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Мачеха" (1973), "Ольга Сергеевна" (1975) принесли ей всесоюзную популярность. Татьяна Доронина является членом Союза писателей России и в 1998 году у нее вышла книга "Дневник актрисы". Творчество Татьяны Дорониной отмечено различными наградами и премиями: актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В честь Дорониной назван астероид – 19120 Doronina, открытый Крымской обсерваторией в 1983 году.

https://ria.ru/20230912/doronina-1895615912.html

https://ria.ru/20230324/teatr-1860417838.html

https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html

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Кирилл Волков

россия, татьяна доронина, новости культуры, мхат имени м. горького, владимир путин