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Хуснуллин заявил о приоритете автодорог в транспортных стройках
Хуснуллин заявил о приоритете автодорог в транспортных стройках - РИА Новости, 12.09.2023
Хуснуллин заявил о приоритете автодорог в транспортных стройках
Развитие автодорог в сегодняшней ситуации более приоритетно, чем железнодорожных, заявил во вторник на сессии в рамках ВЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:55
2023-09-12T06:55
2023-09-12T06:55
экономика
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марат хуснуллин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Развитие автодорог в сегодняшней ситуации более приоритетно, чем железнодорожных, заявил во вторник на сессии в рамках ВЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В сегодняшней ситуации наибольший приоритет - автодороги. Конечно, надо развивать и железные дороги, но сейчас быстрое решение - автодороги", - сказал он. При этом вице-премьер отметил, что основные транспортные коридоры уже есть и надо привести в порядок имеющиеся дорожные сети. "Быстрые победы - это развитие автодорог", - подчеркнул он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, марат хуснуллин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Марат Хуснуллин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Хуснуллин заявил о приоритете автодорог в транспортных стройках
Хуснуллин: приоритетом транспортных строек должны быть автодороги