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Украинские войска ночью обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/donetsk-1895779141.html
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 2.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:15
2023-09-12T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 2.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.00 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Ленинский район): выпущено две ракеты из РСЗО&quot;, - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ ночью выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 2.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.00 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Ленинский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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