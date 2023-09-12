https://ria.ru/20230912/dollar-1895721986.html

Доллар упал ниже 95 рублей

Доллар упал ниже 95 рублей - РИА Новости, 12.09.2023

Доллар упал ниже 95 рублей

Курс рубля перешел к росту против доллара и юаня, евро усилил снижение: американская валюта опустилась ниже 95 рублей впервые с 25 августа, китайская ниже 13... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:15

2023-09-12T07:15

2023-09-12T07:25

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара и юаня, евро усилил снижение: американская валюта опустилась ниже 95 рублей впервые с 25 августа, китайская ниже 13 рублей – также впервые с 25 августа, европейская - ниже 102 рублей впервые с 23 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск снижается на 69 копеек, до 94,39 рубля, юань – на 10 копеек, до 12,92 рубля, евро опускается на 85 копеек, до 101,65 рубля.

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экономика, московская биржа, россия