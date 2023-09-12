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Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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08:02 12.09.2023 (обновлено: 08:24 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/dfo-1895727441.html
Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин
Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин
Правительство России не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это приоритет и стратегический интерес России, ресурсы региона необходимо "ставить на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:02
2023-09-12T08:24
экономика
дальний восток
владимир путин
вэф-2023
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство России не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это приоритет и стратегический интерес России, ресурсы региона необходимо "ставить на пользу государства", сообщил президент России Владимир Путин."Темпы развития региона точно не будем сокращать, потому что я сказал об этом сознательно несколько лет назад, развитие Дальнего Востока - это абсолютный приоритет России, не мой приоритет и даже не правительства, а России в целом, на весь XXI век. Потому что это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом", - сказал Путин на встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ.Президент добавил, что развитие этого региона - это стратегический интерес страны и нужно "ставить его ресурсы на пользу государства", не только разрабатывая полезные ископаемые, но и строя больше предприятий переработки промышленного сырья."Над этим мы и будем работать. Будем укреплять авиастроение, судостроение, будем заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям. Есть над чем работать", - добавил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023, владивосток, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин

Путин назвал развитие Дальнего Востока стратегическим приоритетом для страны

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство России не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это приоритет и стратегический интерес России, ресурсы региона необходимо "ставить на пользу государства", сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Темпы развития региона точно не будем сокращать, потому что я сказал об этом сознательно несколько лет назад, развитие Дальнего Востока - это абсолютный приоритет России, не мой приоритет и даже не правительства, а России в целом, на весь XXI век. Потому что это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом", - сказал Путин на встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ.
Президент добавил, что развитие этого региона - это стратегический интерес страны и нужно "ставить его ресурсы на пользу государства", не только разрабатывая полезные ископаемые, но и строя больше предприятий переработки промышленного сырья.
«
"Над этим мы и будем работать. Будем укреплять авиастроение, судостроение, будем заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям. Есть над чем работать", - добавил Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаДальний ВостокВладимир ПутинВЭФ-2023ВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
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