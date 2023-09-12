https://ria.ru/20230912/dfo-1895727441.html

Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин

Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин

Правительство России не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это приоритет и стратегический интерес России, ресурсы региона необходимо "ставить на... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:02

2023-09-12T08:02

2023-09-12T08:24

экономика

дальний восток

владимир путин

вэф-2023

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство России не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это приоритет и стратегический интерес России, ресурсы региона необходимо "ставить на пользу государства", сообщил президент России Владимир Путин."Темпы развития региона точно не будем сокращать, потому что я сказал об этом сознательно несколько лет назад, развитие Дальнего Востока - это абсолютный приоритет России, не мой приоритет и даже не правительства, а России в целом, на весь XXI век. Потому что это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом", - сказал Путин на встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ.Президент добавил, что развитие этого региона - это стратегический интерес страны и нужно "ставить его ресурсы на пользу государства", не только разрабатывая полезные ископаемые, но и строя больше предприятий переработки промышленного сырья."Над этим мы и будем работать. Будем укреплять авиастроение, судостроение, будем заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям. Есть над чем работать", - добавил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023, владивосток, дальневосточный федеральный университет