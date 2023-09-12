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В Дагестане владельца базы отдыха задержали после падения бетонной стены
В Дагестане владельца базы отдыха задержали после падения бетонной стены - РИА Новости, 12.09.2023
В Дагестане владельца базы отдыха задержали после падения бетонной стены
Владелец базы отдыха в Дагестане задержан по уголовному делу о падении бетонной стены, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина, сообщает СУСК... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:57
2023-09-12T16:57
2023-09-12T16:57
происшествия
россия
буйнакский район
новосибирск
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МАХАЧКАЛА, 12 сен – РИА Новости. Владелец базы отдыха в Дагестане задержан по уголовному делу о падении бетонной стены, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина, сообщает СУСК России по Республике Дагестан. Происшествие произошло в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана, по сведениям МВД Дагестана, погибшая является фотографом из Новосибирска, пострадавший - ее коллега из Великих Лук Псковской области. "По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель, владелец базы, на которой произошло обрушение подпорной стены. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в сообщении. По информации регионального СУСК в рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски у владельцев баз отдыха, на чьих территориях произошло происшествие, а также в администрации села Чиркей. "Установлено отсутствие какой-либо разрешительной документации на осуществление предпринимательской деятельности указанными лицами, а также правоустанавливающих документов на использование данными гражданами земельных участков у Чиркейского водохранилища", — отмечается в сообщении.
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буйнакский район
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происшествия, россия, буйнакский район, новосибирск
Происшествия, Россия, Буйнакский район, Новосибирск
В Дагестане владельца базы отдыха задержали после падения бетонной стены
СК: в Дагестане владельца базы отдыха задержали по делу о падении бетонной стены
МАХАЧКАЛА, 12 сен – РИА Новости.
Владелец базы отдыха в Дагестане задержан по уголовному делу о падении бетонной стены, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина, сообщает СУСК
России по Республике Дагестан.
Происшествие произошло в селе Чиркей Буйнакского района
Дагестана, по сведениям МВД Дагестана, погибшая является фотографом из Новосибирска
, пострадавший - ее коллега из Великих Лук Псковской области
.
"По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель, владелец базы, на которой произошло обрушение подпорной стены. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в сообщении.
По информации регионального СУСК в рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски у владельцев баз отдыха, на чьих территориях произошло происшествие, а также в администрации села Чиркей.
"Установлено отсутствие какой-либо разрешительной документации на осуществление предпринимательской деятельности указанными лицами, а также правоустанавливающих документов на использование данными гражданами земельных участков у Чиркейского водохранилища", — отмечается в сообщении.
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