https://ria.ru/20230912/delo-1895889424.html

В Дагестане владельца базы отдыха задержали после падения бетонной стены

В Дагестане владельца базы отдыха задержали после падения бетонной стены - РИА Новости, 12.09.2023

В Дагестане владельца базы отдыха задержали после падения бетонной стены

Владелец базы отдыха в Дагестане задержан по уголовному делу о падении бетонной стены, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина, сообщает СУСК... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:57

2023-09-12T16:57

2023-09-12T16:57

происшествия

россия

буйнакский район

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895680313_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_44fa3a7133c398e7b8b9add0fe56ab29.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 сен – РИА Новости. Владелец базы отдыха в Дагестане задержан по уголовному делу о падении бетонной стены, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина, сообщает СУСК России по Республике Дагестан. Происшествие произошло в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана, по сведениям МВД Дагестана, погибшая является фотографом из Новосибирска, пострадавший - ее коллега из Великих Лук Псковской области. "По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель, владелец базы, на которой произошло обрушение подпорной стены. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в сообщении. По информации регионального СУСК в рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски у владельцев баз отдыха, на чьих территориях произошло происшествие, а также в администрации села Чиркей. "Установлено отсутствие какой-либо разрешительной документации на осуществление предпринимательской деятельности указанными лицами, а также правоустанавливающих документов на использование данными гражданами земельных участков у Чиркейского водохранилища", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html

россия

буйнакский район

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, буйнакский район, новосибирск