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СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023
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07:36 12.09.2023 (обновлено: 12:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/delo-1895724575.html
СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области
СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023
СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в Новосибирской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:36
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
западно-сибирская транспортная прокуратура
уральские авиалинии
убинский район
airbus a320
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в Новосибирской области, сообщило транспортное управление СК России. "Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса "Сочи-Омск" воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ранее сообщалось, что самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал. По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895723365.html
новосибирская область
россия
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происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура, уральские авиалинии, убинский район, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Уральские авиалинии, Убинский район, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в Новосибирской области, сообщило транспортное управление СК России.
"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса "Сочи-Омск" воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.
По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Западно-Сибирская транспортная прокуратураУральские авиалинииУбинский районAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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