https://ria.ru/20230912/delo-1895724575.html

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в Новосибирской... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:36

2023-09-12T07:36

2023-09-12T12:18

происшествия

новосибирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

западно-сибирская транспортная прокуратура

уральские авиалинии

убинский район

airbus a320

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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в Новосибирской области, сообщило транспортное управление СК России. "Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса "Сочи-Омск" воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ранее сообщалось, что самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал. По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895723365.html

новосибирская область

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