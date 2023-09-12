Рейтинг@Mail.ru
Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 12.09.2023 (обновлено: 18:28 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/challenger-1895934486.html
Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине
Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине - РИА Новости, 12.09.2023
Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, где сказано, что ни один танк Challenger не уничтожен на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:18
2023-09-12T18:28
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
василий небензя
нато
оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894236752_0:0:875:492_1920x0_80_0_0_1c7e40e2ba8a076e6a5eda3b5ffd22bb.jpg
ООН, 12 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, где сказано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя, по словам постпреда, только на Украине подбито уже две такие машины, западная техника там "горит синем пламенем". "Про так называемое контрнаступление, терпящее очевидное фиаско, мы уже сказали. Синем пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger", - сказал Небензя на заседании Совбеза. "Кстати, хотели бы подсказать британским коллегам о необходимости актуализации информации на сайте вашего министерства обороны. Там по-прежнему указывается, что ни один Challenger не уничтожен на поле боя", - добавил он. Постпред указал, что "на Украине их уже подбито, как минимум, два". "Двенадцать еще где-то катаются, но их ждет та же судьба. Как и американские "Абрамсы" или F-16", - заключил он. По словам Небензи, многие ведущие эксперты уже в полный голос предупреждают о том, что накачивать киевский режим новыми вооружениями с учётом нерешаемых проблем с логистикой и техобслуживанием не имеет никакого смысла. "И западные военные не могут этого не понимать", - заключил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894236752_71:0:727:492_1920x0_80_0_0_e26c4f3194b0238ee621fb6b54235d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, василий небензя, нато, оон, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Василий Небензя, НАТО, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине

Небензя: западная техника, включая Challenger, горит на Украине синим пламенем

Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, где сказано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя, по словам постпреда, только на Украине подбито уже две такие машины, западная техника там "горит синем пламенем".
"Про так называемое контрнаступление, терпящее очевидное фиаско, мы уже сказали. Синем пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger", - сказал Небензя на заседании Совбеза.
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ
21 июня, 15:53
"Кстати, хотели бы подсказать британским коллегам о необходимости актуализации информации на сайте вашего министерства обороны. Там по-прежнему указывается, что ни один Challenger не уничтожен на поле боя", - добавил он.
Постпред указал, что "на Украине их уже подбито, как минимум, два". "Двенадцать еще где-то катаются, но их ждет та же судьба. Как и американские "Абрамсы" или F-16", - заключил он.
По словам Небензи, многие ведущие эксперты уже в полный голос предупреждают о том, что накачивать киевский режим новыми вооружениями с учётом нерешаемых проблем с логистикой и техобслуживанием не имеет никакого смысла. "И западные военные не могут этого не понимать", - заключил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВасилий НебензяНАТОООНСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала