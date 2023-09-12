https://ria.ru/20230912/bugaev-1895764429.html

Александр Бугаев: участников СВО активно привлекают к воспитанию в школах

Александр Бугаев: участников СВО активно привлекают к воспитанию в школах - РИА Новости, 12.09.2023

Александр Бугаев: участников СВО активно привлекают к воспитанию в школах

Достаточно ли в России учителей для обеспечения учебного процесса, почему молодым педагогам необходима психологическая поддержка, каким образом колледжи... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:00

2023-09-12T11:00

2023-09-12T11:04

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россия

александр бугаев

вэф-2023

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Достаточно ли в России учителей для обеспечения учебного процесса, почему молодым педагогам необходима психологическая поддержка, каким образом колледжи помогают в подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса и о том, в каких условиях работают учителя в новых регионах России, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. Беседовала Полина Ковалева.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.– Валентина Матвиенко говорила о том, что в большинстве российских регионов есть нехватка учителей. Действительно ли это так, как обстоит ситуация с укомлектованностью учителями?– Везде очень по-разному ситуация обстоит с укомлектованностью, но самое главное, что у нас достаточное количество специалистов, которые обеспечивают учебный процесс и получение ребенком всего необходимого набора знаний. Сейчас очень много делается для повышения престижа профессии учителя. За последние два года серьезно подрос балл при поступлении в педагогические университеты. Это говорит о том, что действительно молодые кадры пошли, и это очень здорово. Действительно, молодежи в профессии становится очень много, это не может не радовать. Конечно же, учитель – это такая профессия, которая, помимо того, что это, прежде всего, служение обществу, это ни в коем случае не услуга, и не просто так мы ушли от этого понятия в законодательной сфере и, в принципе, стараемся это понятие вытравить из образовательного процесса, потому что это не услуга, это – высокая миссия, высокое звание учителя. Конечно же, существуют и вопросы, связанные, например, с необходимостью психологической поддержки наших педагогов, потому что сложно. И родители пошли непростые сейчас, и, в принципе, молодого специалиста всегда и в советские годы поддерживали старшие товарищи, вопросы, связанные с наставничеством здесь очень важны. Конечно, эта работа, она постоянная и постоянно будет продолжаться. Не бывает такого, чтобы человек закончил высшее учебное заведение, пришел работать в школу и все. Происходит постоянный процесс – повышение квалификации, переподготовка. С точки зрения коммуникации среди учителей, например, существует набор мероприятий – "Большая учительская неделя", которая совсем скоро у нас в стране будет проходить в очередной раз, "Форум классных руководителей", который объединяет ценнейшую когорту наших педагогов – это классные руководители, люди, которые, помимо преподавания предмета, еще и огромную воспитательную функцию на себе несут. Хочу искренне поблагодарить всех коллег, всех наших учителей, особенно сейчас, в Год педагога и наставника.– Также хотела задать вам вопрос, сейчас обсуждался проект "Профессионалитет", колледжи. Президент не так давно говорил о том, что дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе мешает выполнять гособоронзаказ. Может быть, колледжи будут как-то способствовать, подготовке кадров для сферы ОПК?– Именно колледжи и способствуют. Здесь, мне кажется, неправильно говорить в будущем времени, это происходит прямо сейчас. Колледжи готовят кадры для системы оборонно-промышленного комплекса, и в этом году существенно вырос у нас проходной балл на технические специальности в колледжи, технически специальности – это, прежде всего, инженерные кадры для производства и, в том числе, оборонно-промышленного комплекса. На самом деле, я вам хочу сказать, востребованность этих кадров очень высока. Есть регионы, где профессия, например, токаря, оператора станка с числовым программным управлением, все выпускники этого года уже разобраны. Стопроцентно. И контрольные цифры приема, которые в этом году наши регионы и мы вместе формировали, они учитывают этот момент. На некоторых специальностях порядка 50% контрольные цифры приема и это уже по техническим специальностям. И это потребности сегодняшнего, текущего дня, экономические. Это не значит, что не нужно готовить поваров или парикмахеров, но уделять внимание техническим специальностям мы сейчас просто обязаны, что мы и делаем, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет".– А, может быть, есть какой-то процент выпускников колледжей по техническим специальностям, которые идут работать вот именно в сферу ОПК?– Он очень большой, более того, могу сказать, что не только выпускники, но и студенты старших курсов проходят практику по отдельным образовательным программам. Мы в прошлом году провели специальную работу по адаптации наших образовательных программ от потребности, в том числе и оборонно-промышленного комплекса, прежде всего. И это очень гибкие программы, которые позволяют при получении знаний значительную часть времени проводить непосредственно на производстве в качестве практики. И после этого – это прямой путь. Длительная практика – прямой путь к тому, чтобы оставаться потом на производстве, поэтому, конечно, еще раз подчеркну, отвечая на ваш предыдущий вопрос, это одна из ключевых задач системы среднего профессиональное образования.– Сергей Сергеевич Кравцов недавно говорил о том, что в колледжах появилась новая специальность, будут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов…– Была и появилась, не только в колледжах, мы активно в части профориентации, в части внеурочной деятельности в школах внедряем такие кружки, инженерные классы, связанные с авиастроением, с кораблестроением. Это сейчас востребованное направление, и тут очень важен подход бесшовный, беспрерывный, профориентация и дальше колледж или вуз, в зависимости от того, что выбирает для себя выпускник, ребенок, непосредственно. Но, чем раньше мы начинаем проводить профориентацию, в этом году, вы прекрасно знаете, изменения, которые произошли с начала учебного года. Единые подходы к профориентационным программам у нас появились. Они, собственно говоря, как раз на это направлены.– А возможно ли появление в рамках начальной военной подготовки в школах именно обязательной ее части, которая ведется на уроках ОБЖ?– У нас, если вы посмотрите, в этом году появилось соответствующее законодательство. И не в этом учебном году, но к 2025 учебному году у нас появляется, меняется название предмета. Он начинает учить не только тому, как защитить себя в части обеспечения безопасности жизнедеятельности, и защита Родины. Это тот модуль, который выделяется более ярко, но он есть и сейчас, если вы сейчас посмотрите учебники, подходы, которые есть в предмете ОБЖ, там этот модуль есть, он существует. Просто сам предмет даже переименован теперь, в соответствии с законодательством и на защиту родины сделан отдельный акцент.– То есть, там будет что-то, связанное с беспилотниками, с инновациями в военной сфере?– Это, прежде всего, начальные подходы. Что касается беспилотников, целые модули появились и в системе СПО, и в общем образовании этой теме уделяется огромное внимание. Сейчас, собственно, мы живем в том мире, который показал нам, насколько это важно.– Также хотела спросить про новые российские регионы, как проходит их интеграция?– У нас начался второй учебный год для наших регионов, вернувшихся в состав нашей Родины. Именно так мы для себя их и называем. Больше 1300 школ работают сейчас, и значительная часть работает в очном формате, я хочу это подчеркнуть. Школы обеспечены учебниками, ведется постоянное повышение квалификации, переподготовка преподавательского состава. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить наших коллег и партнеров из регионов шефов, которые активно занимались подготовкой школ к началу учебного года. Это и ремонтные работы, это и приобретение дополнительного оборудования. Здесь есть и большие федеральные программы, которые мы ведем вместе с нашими коллегами из Минпромторга по оснащению новым оборудованием, например, пищеблока или приобретению школьных автобусов, которыми также обеспечены наши сейчас коллеги. Больше 1200 детских садов работает, и работают учреждения системы СПО, четыре педагогических университета, которые у нас с этого года начинают работать подведомственные министерству просвещения, это Луганский государственный педагогический университет, это педагогический университет, который заработал, он работал и до этого, сейчас заработал уже в формате нашего университета, подведомственного министерству просвещения в Бердянске. Это Херсонский государственный педагогический университет, это, безусловно, и в Горловке педагогический университет, который на базе Горловского лингвистического сейчас тоже открыл свои двери. Большим спросом пользуется, большой конкурс, ребята пришли, это самое главное. Самое главное, что у нас комплект учителей, с которыми мы работаем там, это очень важно. И значительное материально-техническое оборудование, которое мы там сейчас имеем. И программа. Программа – это основное. Все работают по нашим программам, преподавание идет на русском языке, я хочу это подчеркнуть. У нас всех учат на русском языке. Для желающих, конечно, в качестве факультатива можно изучать, как родной язык, факультативный украинский, такая возможность тоже предоставлена. Но преподавание ведется на русском языке. Поэтому система работает, мы обеспечиваем полностью выполнение всех наших стандартов наших регионов, вернувшихся в состав Российской Федерации, и для нас это, наверное, сейчас самая важная задача, которой мы занимаемся.– То есть, в принципе, уже можно сказать, что они интегрировались?– С точки зрения изучения, изучается, все преподавание велось и в прошлом году, и сейчас, естественно, ведется по тем же стандартам, по которым оно ведется на территории всей остальной страны.– И нет какой-то нехватки учителей, ведь были истории, что учителям угрожали?– И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают сейчас в наших четырех субъектах, находящихся вот, в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что конечно с украинской стороны и угрожают, и не только угрожают, пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам. Но люди вышли, люди нам верят, люди работают в школах и это самое главное, самое главное – дети. Дети, которых стало больше в этом году, каждого субъекта детей в каждую школу пришло больше, чем в прошлом. И это на самом деле – главный показатель того, что система образования работает, она востребована и люди стали нам верить.– Школьники в новых регионах, как и все российские, полностью обеспечены горячим питанием бесплатным…– Да.– Бесплатным. Ранее сообщалось о разработке такого стандарта бесплатного горячего питания для школьников начальных классов.– Ну у нас, как вы знаете, с первого по четвертый классы по поручению нашего президента, Владимира Владимировича Путина, питание бесплатное. И я хочу подчеркнуть, что такого не было даже в советское время, чтобы с 1 по 4 класс, вся начальная школа питалась и получала горячее питание в форме горячего завтрака или горячего обеда. Это огромнейшая мера социальной поддержки, которую государство оказывает родителям. И ровно эти же нормы распространяются и на четыре наших новых субъекта, которые вернулись в состав нашей страны. Там, где нет возможности в этих субъектах обеспечить горячее питание, ну мы все прекрасно понимаем, что некоторые школы работают в дистанционном режиме, которые находятся рядом с зоной боевых действий, там выдаются сухие пайки, соответствующие законодательные изменения нормативно-правовых актов, они предусматривают такую возможность до того момента, пока школы не откроют свои двери в очном формате.– Хотелось бы кратко вернуться к начальной военной подготовке. Привлекаются ли к проведению таких уроков участники СВО, и хватает ли преподавателей, хватает ли их квалификации для проведения этих уроков?– Ну, участники специальной военной операции широко привлекаются вообще к воспитательной работе. Если человек имеет педагогическое образование или получает его сейчас, многие выбирают именно такую возможность по тем льготам, которые предоставляются по завершению участия в СВО нашим героям. Конечно, мы всегда их ждем на широком спектре не только этого предмета, но и многих других. Но помимо этого есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших, к сожалению, во время СВО. Есть и лица героев которые запечатлены, парты героев, за которыми они сидели, и много, много других форматов, которые применяются и самое главное без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы, и мы всегда об этом говорим и сейчас это повторяем, ждем их для того, чтобы они влились и в педагогические коллективы, если того захотят, либо поделились своим опытом в виде таких встреч с ребятами, как например, это всегда делали ветераны Великой отечественной войны. Я уверен, что наши герои, участники специальной военной операции, других конфликтов военных, в которых участвовали наши солдаты, они с достоинством вот эту часть работы на себя сейчас примут.– Продолжая разговор о героях специальной военной операции, ранее министерство просвещения поддержало идею показывать в школах фильмы, посвященные героям.– У нас есть в рамках внеурочной работы специальная программа – "Кино в школах", которая, вообще не только такие фильмы, но, в принципе фильмы, которые развивают, фильмы, которые формируют правильную гражданскую позицию, доводят до ребят для того, чтобы появилась возможность их посмотреть. Кроме этого, существует целый ряд других форматов и форм, когда ребята могут посмотреть современное российское кино. Например, "Пушкинская карта", вы все прекрасно о ней знаете, которая, на самом деле, открыла двери кинотеатров и музеев. И не только музеев и кинотеатров, а еще и театров, и целый ряд других культурных учреждений для огромного количества ребят. И это, кстати, говорит о том внимании, которое государство уделяет и этому вопросу с точки зрения подрастающего поколения, и работая с ним.– Вот Вы упомянули "Пушкинскую карту". Министерству предложили создать "Чеховскую карту" для школьников, у которых высокая успеваемость, чтобы они могли приобретать, тратить баллы…– Я скажу так: у нас создана хорошая система работы, одна из лучших в мире систем работы с талантливой молодежью. И дело здесь не в тех преференциях финансовых, которые тоже есть, когда ребята, например, становятся получателями тех или иных стипендий или грантов, ну это, прежде всего, для высшей школы свойственно. Дело здесь, прежде всего, в преподавателях, с которыми работают ребята. Вот преподавателя никто и никогда не заменит. Еще раз подчеркну, что ни одна электронная система, ни один искусственный интеллект, никогда не заменит прямого общения ученика и учителя. И вот это самое главное. А все остальное то, о чем вы спрашиваете, это все сейчас вспомогательный, в данном случае, инструмент."Пушкинская карта", которая работает в нашей стране, это как раз инструмент, дающий возможность ребенку познакомиться с шедеврами русской культуры, отечественной культуры, культуры народов России, многонациональной, многоконфессиональной страны. И вот ключевое здесь не инструмент, а культура, которую впитывают ребята. Ровно так же здесь система работа с талантливой молодежью: "Сириусы", "Кванториумы" и многое, многое другое, что делается в рамках национальных проектов, они прежде всего, настроены на это.

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https://ria.ru/20230904/shkola-1894105428.html

https://ria.ru/20230829/obrazovanie-1892806556.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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