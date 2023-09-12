Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 12.09.2023 (обновлено: 16:22 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/britaniya-1895846246.html
Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами
Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не уверен, понимает ли руководство Великобритании, что означает обучение ими украинцев подрыву объектов в РФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:42
2023-09-12T16:22
вэф-2023
владимир путин
великобритания
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не уверен, понимает ли руководство Великобритании, что означает обучение ими украинцев подрыву объектов в РФ. Ранее в ходе пленарной сессии ВЭФ Путин рассказал, что диверсионная группа из Украины, намеревавшаяся подорвать ЛЭП и попавшая в плен, призналась, что их готовили инструкторы из Англии, которые как будто провоцируют РФ на ответные удары по атомным объектам Киева. "Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают, допускаю и такое. Что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев. Конечный бенефициар все равно нам известен. Но они понимают, с чем они играют или нет? Мне кажется, они просто недооценивают ситуацию. Я знаю, что после моих слов сейчас начнется вой там очередной: это опять угроза, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная абсолютная правда, то, что я сейчас сказал", - сказал Путин. "Вот эти гаврики сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию, да, они там все, что скажете, под дулом пистолета они транслируют. Нет, это не так, и руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен вообще, понимает ли руководство Великобритании, что это такое. И вот такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краев, как говорят у нас в народе, и могут довести до серьезных последствий", - подчеркнул президент РФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895248226.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф-2023, владимир путин, великобритания, украина, в мире
ВЭФ-2023, Владимир Путин, Великобритания, Украина, В мире
Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами

Путин: в Британии не понимают последствия обучения их инструкторами военных ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
Украинские военные во время тренировки - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не уверен, понимает ли руководство Великобритании, что означает обучение ими украинцев подрыву объектов в РФ.
Ранее в ходе пленарной сессии ВЭФ Путин рассказал, что диверсионная группа из Украины, намеревавшаяся подорвать ЛЭП и попавшая в плен, призналась, что их готовили инструкторы из Англии, которые как будто провоцируют РФ на ответные удары по атомным объектам Киева.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
В США раскрыли реакцию Британии на подрыв Challenger россиянами
9 сентября, 23:03
"Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают, допускаю и такое. Что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев. Конечный бенефициар все равно нам известен. Но они понимают, с чем они играют или нет? Мне кажется, они просто недооценивают ситуацию. Я знаю, что после моих слов сейчас начнется вой там очередной: это опять угроза, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная абсолютная правда, то, что я сейчас сказал", - сказал Путин.
"Вот эти гаврики сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию, да, они там все, что скажете, под дулом пистолета они транслируют. Нет, это не так, и руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен вообще, понимает ли руководство Великобритании, что это такое. И вот такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краев, как говорят у нас в народе, и могут довести до серьезных последствий", - подчеркнул президент РФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ВЭФ-2023Владимир ПутинВеликобританияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала