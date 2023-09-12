https://ria.ru/20230912/britaniya-1895846246.html

Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами

Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами - РИА Новости, 12.09.2023

Путин прокомментировал обучение военных ВСУ британскими инструкторами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не уверен, понимает ли руководство Великобритании, что означает обучение ими украинцев подрыву объектов в РФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:42

2023-09-12T14:42

2023-09-12T16:22

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не уверен, понимает ли руководство Великобритании, что означает обучение ими украинцев подрыву объектов в РФ. Ранее в ходе пленарной сессии ВЭФ Путин рассказал, что диверсионная группа из Украины, намеревавшаяся подорвать ЛЭП и попавшая в плен, призналась, что их готовили инструкторы из Англии, которые как будто провоцируют РФ на ответные удары по атомным объектам Киева. "Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают, допускаю и такое. Что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев. Конечный бенефициар все равно нам известен. Но они понимают, с чем они играют или нет? Мне кажется, они просто недооценивают ситуацию. Я знаю, что после моих слов сейчас начнется вой там очередной: это опять угроза, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная абсолютная правда, то, что я сейчас сказал", - сказал Путин. "Вот эти гаврики сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию, да, они там все, что скажете, под дулом пистолета они транслируют. Нет, это не так, и руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен вообще, понимает ли руководство Великобритании, что это такое. И вот такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краев, как говорят у нас в народе, и могут довести до серьезных последствий", - подчеркнул президент РФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, владимир путин, великобритания, украина, в мире