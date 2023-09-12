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Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников - РИА Новости, 12.09.2023
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Киев в понедельник нанес удар беспилотниками по Энергодару, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:45
2023-09-12T07:45
2023-09-12T08:31
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
алексей лихачев
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Киев в понедельник нанес удар беспилотниками по Энергодару, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18.00 было зафиксировано шесть прилетов. Два беспилотника удалось ликвидировать на подлете, четыре нанесли удары", - сказал Лихачев журналистам во вторник на полях Восточного экономического форума."Под удар попали городской парк, Дом культуры "Современник" и офис "Единой России". Это, видимо, такой ответ за проактивное голосование жителей Энергодара", - добавил Лихачев. По его словам, в ходе единого дня голосования "Единая Россия" в Энергодаре набрала 86%.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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происшествия, энергодар, алексей лихачев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Алексей Лихачев
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Лихачев: Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Киев в понедельник нанес удар беспилотниками по Энергодару, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18.00 было зафиксировано шесть прилетов. Два беспилотника удалось ликвидировать на подлете, четыре нанесли удары", - сказал Лихачев журналистам во вторник на полях Восточного экономического форума.
"Под удар попали городской парк, Дом культуры "Современник" и офис "Единой России". Это, видимо, такой ответ за проактивное голосование жителей Энергодара", - добавил Лихачев. По его словам, в ходе единого дня голосования "Единая Россия" в Энергодаре набрала 86%.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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