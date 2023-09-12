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При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал - РИА Новости, 12.09.2023
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21:35 12.09.2023 (обновлено: 21:49 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/bombardirovschik-1895969719.html
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал - РИА Новости, 12.09.2023
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
Жертв и разрушений на месте падения самолета Су-24 в Волгоградской области нет, сообщили РИА Новости в администрация Калачёвского района. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:35
2023-09-12T21:49
происшествия
волгоградская область
су-24
россия
калачевский район
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ВОЛГОГРАД, 12 сен - РИА Новости. Жертв и разрушений на месте падения самолета Су-24 в Волгоградской области нет, сообщили РИА Новости в администрация Калачёвского района.Минобороны России сообщило во вторник, что в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24, он упал в безлюдной местности. По данным ведомства, полет совершался без боекомплекта.Как сообщили журналистам в администрации Калачёвского района, самолет упал на его территории."Жертв и разрушений нет", - сообщили в администрации.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, су-24, россия, калачевский район
Происшествия, Волгоградская область, Су-24, Россия, Калачевский район
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал

При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал, разрушений не было

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкФронтовой бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Фронтовой бомбардировщик Су-24. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 12 сен - РИА Новости. Жертв и разрушений на месте падения самолета Су-24 в Волгоградской области нет, сообщили РИА Новости в администрация Калачёвского района.
Минобороны России сообщило во вторник, что в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24, он упал в безлюдной местности. По данным ведомства, полет совершался без боекомплекта.
Как сообщили журналистам в администрации Калачёвского района, самолет упал на его территории.
"Жертв и разрушений нет", - сообщили в администрации.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Фронтовой бомбардировщик Су-24/Су-24М
27 августа 2021, 18:42
 
ПроисшествияВолгоградская областьСу-24РоссияКалачевский район
 
 
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