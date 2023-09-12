https://ria.ru/20230912/bombardirovschik-1895969719.html
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал - РИА Новости, 12.09.2023
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
Жертв и разрушений на месте падения самолета Су-24 в Волгоградской области нет, сообщили РИА Новости в администрация Калачёвского района. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:35
2023-09-12T21:35
2023-09-12T21:49
происшествия
волгоградская область
су-24
россия
калачевский район
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ВОЛГОГРАД, 12 сен - РИА Новости. Жертв и разрушений на месте падения самолета Су-24 в Волгоградской области нет, сообщили РИА Новости в администрация Калачёвского района.Минобороны России сообщило во вторник, что в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24, он упал в безлюдной местности. По данным ведомства, полет совершался без боекомплекта.Как сообщили журналистам в администрации Калачёвского района, самолет упал на его территории."Жертв и разрушений нет", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20210827/bombardirovschik-1747577028.html
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происшествия, волгоградская область, су-24, россия, калачевский район
Происшествия, Волгоградская область, Су-24, Россия, Калачевский район
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал, разрушений не было