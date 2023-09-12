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ООН обеспокоилась сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину
ООН обеспокоилась сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину - РИА Новости, 12.09.2023
ООН обеспокоилась сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину
ООН очень обеспокоена сообщениями о поставках кассетных боеприпасов в ситуации с конфликтом на Украине, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека ООН, высокий РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:13
2023-09-12T17:13
2023-09-12T17:23
специальная военная операция на украине
украина
в мире
оон
идзуми накамицу
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН очень обеспокоена сообщениями о поставках кассетных боеприпасов в ситуации с конфликтом на Украине, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу."Сообщения, касающиеся передачи и применения кассетных боеприпасов в ходе войны, очень беспокоят. Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю", - сказала Накамицу.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230910/terror-1895367549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, ООН, Идзуми Накамицу, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН обеспокоилась сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину
ООН выразила обеспокоенность сообщениями о кассетных боеприпасах на Украине