https://ria.ru/20230912/biznes-1895709586.html

Краснов назвал причину отклонения заявок на проверки бизнеса

Краснов назвал причину отклонения заявок на проверки бизнеса - РИА Новости, 12.09.2023

Краснов назвал причину отклонения заявок на проверки бизнеса

Контролеры используют завышенные индикаторы риска для проверок неопасных производств, что идет вразрез с поручением президента РФ Владимира Путина, заявил на... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:00

2023-09-12T04:00

2023-09-12T04:00

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русский (остров)

владивосток

игорь краснов

владимир путин

вэф-2023

общество

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Контролеры используют завышенные индикаторы риска для проверок неопасных производств, что идет вразрез с поручением президента РФ Владимира Путина, заявил на ВЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, отметив, что ведомство дает подобным фактам соответствующую оценку. По словам Краснова, только в Дальневосточном федеральном округе в этом году прокуроры отклонили три четверти (73%) предложений проверяющих органов при согласовании как плановых проверок, так и внеплановых мероприятий. "Мы намерены и в дальнейшем принципиально подходить к даче санкций на проверки бизнеса. То же касается и необоснованного завышения органами контроля индикаторов риска, которые вразрез с соответствующим поручением главы государства нередко используются как повод проверить абсолютно неопасные производства. Подобные факты получают надлежащую правовую оценку со стороны прокуроров", - сказал Краснов, выступая на сессии Восточного экономического форума "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики". ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230912/seti-1895708987.html

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россия, русский (остров), владивосток, игорь краснов, владимир путин, вэф-2023, общество