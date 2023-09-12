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Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.09.2023

Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:08

2023-09-12T16:08

2023-09-12T16:12

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент Байден посетит Нью-Йорк 19-20 сентября для участия в 78-й сессии ГА ООН. В дополнение к выступлению 19 сентября президент Байден встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество для противодействия угрозам международному миру и безопасности, продвижения глобального процветания и защиты прав человека", - говорится в распространенном сообщении Жан-Пьер.Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.

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