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Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.09.2023
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16:08 12.09.2023 (обновлено: 16:12 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/biden-1895870135.html
Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.09.2023
Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:08
2023-09-12T16:12
в мире
нью-йорк (город)
оон
генеральная ассамблея оон
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент Байден посетит Нью-Йорк 19-20 сентября для участия в 78-й сессии ГА ООН. В дополнение к выступлению 19 сентября президент Байден встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество для противодействия угрозам международному миру и безопасности, продвижения глобального процветания и защиты прав человека", - говорится в распространенном сообщении Жан-Пьер.Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.
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в мире, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Байден выступит на ГА ООН в Нью-Йорке 19 сентября

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент Байден посетит Нью-Йорк 19-20 сентября для участия в 78-й сессии ГА ООН. В дополнение к выступлению 19 сентября президент Байден встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество для противодействия угрозам международному миру и безопасности, продвижения глобального процветания и защиты прав человека", - говорится в распространенном сообщении Жан-Пьер.
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.
Президент США Джо Байден после пресс-конференции в Ханое, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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В миреНью-Йорк (город)ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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