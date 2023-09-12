https://ria.ru/20230912/bezrabotitsa-1895980996.html

Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента

Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента - РИА Новости, 12.09.2023

Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T23:55

2023-09-12T23:55

2023-09-12T23:55

россия

максим решетников

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%, сообщил журналистам представитель министерства. "Мы ставим 3,1% на всем прогнозном горизонте. С одной стороны, это означает стабильный рынок труда, с другой, безусловно, это создает риски. Это риск, связанный с напряженностью на рынке труда, один из наиболее существенных внутренних рисков. Он должен быть купирован за счет роста производительности труда, а также за счет обеспечения достаточной гибкости рынка труда", - сказал представитель министерства. По последним данным Росстата, безработица в России в июле в очередной раз обновила исторический минимум, сократившись до 3%. Как ранее говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом. Весной текущего года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,5% в 2023-2026 годах.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html

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россия, максим решетников, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)