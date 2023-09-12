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Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента - РИА Новости, 12.09.2023
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23:55 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/bezrabotitsa-1895980996.html
Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента
Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента - РИА Новости, 12.09.2023
Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T23:55
2023-09-12T23:55
россия
максим решетников
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%, сообщил журналистам представитель министерства. "Мы ставим 3,1% на всем прогнозном горизонте. С одной стороны, это означает стабильный рынок труда, с другой, безусловно, это создает риски. Это риск, связанный с напряженностью на рынке труда, один из наиболее существенных внутренних рисков. Он должен быть купирован за счет роста производительности труда, а также за счет обеспечения достаточной гибкости рынка труда", - сказал представитель министерства. По последним данным Росстата, безработица в России в июле в очередной раз обновила исторический минимум, сократившись до 3%. Как ранее говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом. Весной текущего года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,5% в 2023-2026 годах.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html
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россия, максим решетников, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Максим Решетников, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минэкономразвития спрогнозировал безработицу на уровне 3,1 процента

МЭР спрогнозировал среднегодовую безработицу на уровне 3,1%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%, сообщил журналистам представитель министерства.
"Мы ставим 3,1% на всем прогнозном горизонте. С одной стороны, это означает стабильный рынок труда, с другой, безусловно, это создает риски. Это риск, связанный с напряженностью на рынке труда, один из наиболее существенных внутренних рисков. Он должен быть купирован за счет роста производительности труда, а также за счет обеспечения достаточной гибкости рынка труда", - сказал представитель министерства.
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По последним данным Росстата, безработица в России в июле в очередной раз обновила исторический минимум, сократившись до 3%.
Как ранее говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом.
Весной текущего года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,5% в 2023-2026 годах.
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РоссияМаксим РешетниковЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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