https://ria.ru/20230912/bespilotnik-1895852872.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.09.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:05
2023-09-12T15:05
2023-09-12T15:34
белгородская область
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — указали в ведомстве.Как сообщал сегодня утром губернатор региона Вячеслав Гладков, за минувшие сутки украинские военные обстреляли приграничные районы области не менее 110 раз, кроме того, один раз сбросили с дрона неустановленный взрывоопасный предмет.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается нападениям со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230910/drg-1895366992.html
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
МО РФ: системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью