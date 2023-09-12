Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Путин заявил, что правительство занимается вопросом роста цен на бензин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти - ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.