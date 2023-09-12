Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 12.09.2023 (обновлено: 10:56 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/benzin-1895764338.html
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:34
2023-09-12T10:56
владимир путин
экономика
россия
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:93:3178:1881_1920x0_80_0_0_3ef91df273a5ce1a998d864f9488ae3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти - ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230902/toplivo-1893824015.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c5343fe27a50df4b20e79678b371e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, вэф-2023
Владимир Путин, Экономика, Россия, ВЭФ-2023
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

Путин заявил, что правительство занимается вопросом роста цен на бензин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти - ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России
2 сентября, 12:53
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала