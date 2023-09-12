https://ria.ru/20230912/bayden-1895936827.html
В США запустили расследование о возможном импичменте Байдена
В США запустили расследование о возможном импичменте Байдена - РИА Новости, 12.09.2023
В США запустили расследование о возможном импичменте Байдена
Комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена, заявил спикер нижней палаты конгресса РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:24
2023-09-12T18:24
2023-09-12T19:22
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МОСКВА 12 сен — РИА Новости. Комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена, заявил спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти."Сегодня я даю распоряжение комитету палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена", — сказал политик.По его словам, собранные в ходе расследования в отношении Байдена и его семьи сведения свидетельствуют о масштабной коррупции, злоупотреблении положением в личных целях и препятствовании правосудию."Мы знаем, что банковские выписки демонстрируют почти 20 миллионов долларов, выплаченных семье Байдена и связанным с ними лицам через различные подставные компании, только у Министерства финансов есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные", — отметил Маккарти.Спикер палаты представителей привел показания очевидцев, которые сообщили, что президент участвовал во многих телефонных разговорах и имел контакты, которые принесли миллионы долларов его сыну, а также его деловым партнерам."Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомленности о зарубежных сделках своей семьи", — сообщил конгрессмен.Президентская семья пользовалась особым отношением со стороны администрации Байдена, на которое бы не могла рассчитывать, не будь она связана с главой государства, добавил Маккарти.Конгрессмен призвал хозяина Белого дома к сотрудничеству, поскольку американцы должны быть уверены, что "государственные посты не продаются".Расследование против сына БайденаРеспубликанцы, которым принадлежит большинство в палате представителей, ведут расследование в отношении бизнеса сына американского лидера Хантера и семьи Байденов в целом. Некоторые оппоненты президента из стана республиканцев неоднократно призывали начать процедуру импичмента.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке сына главы государства, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.В рамках проводимого республиканцами расследования было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента Соединенных Штатов получала миллионы долларов зарубежного финансирования.Байден многократно публично говорил, что не в курсе деловых контактов своего сына Хантера и других родственников за рубежом, но уверен, что ничего предосудительного те не совершали.
https://ria.ru/20230828/impichment-1892584483.html
https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html
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в мире, делавэр, сша, хантер байден, кевин маккарти, дональд трамп
В мире, Делавэр, США, Хантер Байден, Кевин Маккарти, Дональд Трамп
В США запустили расследование о возможном импичменте Байдена
Маккарти: комитет палаты представителей запустил расследование по Байдену
МОСКВА 12 сен — РИА Новости. Комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена, заявил спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти.
«
"Сегодня я даю распоряжение комитету палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена", — сказал политик.
По его словам, собранные в ходе расследования в отношении Байдена и его семьи сведения свидетельствуют о масштабной коррупции, злоупотреблении положением в личных целях и препятствовании правосудию.
"Мы знаем, что банковские выписки демонстрируют почти 20 миллионов долларов, выплаченных семье Байдена и связанным с ними лицам через различные подставные компании, только у Министерства финансов есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные", — отметил Маккарти.
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"
Спикер палаты представителей привел показания очевидцев, которые сообщили, что президент участвовал во многих телефонных разговорах и имел контакты, которые принесли миллионы долларов его сыну, а также его деловым партнерам.
«
"Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомленности о зарубежных сделках своей семьи", — сообщил конгрессмен.
Президентская семья пользовалась особым отношением со стороны администрации Байдена, на которое бы не могла рассчитывать, не будь она связана с главой государства, добавил Маккарти.
Конгрессмен призвал хозяина Белого дома к сотрудничеству, поскольку американцы должны быть уверены, что "государственные посты не продаются".
Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера
Расследование против сына Байдена
Республиканцы, которым принадлежит большинство в палате представителей, ведут расследование в отношении бизнеса сына американского лидера Хантера и семьи Байденов в целом. Некоторые оппоненты президента из стана республиканцев неоднократно призывали начать процедуру импичмента.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп
утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке сына главы государства, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
В рамках проводимого республиканцами расследования было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента Соединенных Штатов получала миллионы долларов зарубежного финансирования.
Байден многократно публично говорил, что не в курсе деловых контактов своего сына Хантера и других родственников за рубежом, но уверен, что ничего предосудительного те не совершали.
Процедура импичмента президента США