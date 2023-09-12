https://ria.ru/20230912/bayden-1895703068.html
Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября
Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября - РИА Новости, 12.09.2023
Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября
Президента США Джо Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T01:22
2023-09-12T01:22
2023-09-12T01:22
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. "Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада", - сказал Байден в ходе выступления в годовщину терактов. Байден встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, куда прибыл после участия в саммите G20 и визита во Вьетнам. Мероприятие транслировал Белый дом на своем сайте. На несоответствие слов президента США реальности указал сначала в соцсети Х (ранее Twitter) нацкомитет Республиканской партии, по данным которого Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената. Также во лжи президента США обвинил популярный блогер Бенни Джонсон. Ранее журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
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в мире, сша, джо байден
Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября
Блогер в США уличил Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 2001 года