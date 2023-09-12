https://ria.ru/20230912/bayden-1895700274.html

Байден начал выступление по терактам 11 сентября с шутки

Байден начал выступление по терактам 11 сентября с шутки - РИА Новости, 12.09.2023

Байден начал выступление по терактам 11 сентября с шутки

Президент США Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T00:50

2023-09-12T00:50

2023-09-12T10:15

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Байден встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, куда прибыл после участия в саммите G20 и визита во Вьетнам. Мероприятие транслировал Белый дом на своем сайте. Президент США сначала поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи. "У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной", — сказал Байден, на середине фразы американский лидер усмехнулся. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895410916.html

https://ria.ru/20230910/biden-1895382552.html

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в мире, сша, джо байден