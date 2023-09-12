Байден начал выступление по терактам 11 сентября с шутки
Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска в годовщину терактов 11 сентября
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска в годовщину терактов 11 сентября
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом.
Президент США сначала поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи. "У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной", — сказал Байден, на середине фразы американский лидер усмехнулся.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.