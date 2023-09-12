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Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.09.2023
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13:08 12.09.2023 (обновлено: 13:09 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/balitskiy-1895815985.html
Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий
Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.09.2023
Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий
Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах РФ не интересует жителей Запорожской области, люди больше не чувствуют себя вторым сортом, заявил Первому... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:08
2023-09-12T13:09
россия
политика
запорожская область
украина
евгений балицкий
жозеп боррель
евросоюз
единая россия
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах РФ не интересует жителей Запорожской области, люди больше не чувствуют себя вторым сортом, заявил Первому каналу врио губернатора Евгений Балицкий. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства… когда нас считали вторым сортом, тогда они (Запад – ред.) молчали. Россия - демократическое государство, люди это увидели. Выборы прошли спокойно, по-человечески, даже при том, что были провокации и обстрелы, но выборы состоялись… Мнение Борреля мне не интересно, как и нашим жителям", - сказал в эфире Первого канала Балицкий. Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.
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россия, политика, запорожская область, украина, евгений балицкий, жозеп боррель, евросоюз, единая россия, лдпр
Россия, Политика, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Жозеп Боррель, Евросоюз, Единая Россия, ЛДПР
Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий

Балицкий: жителей Запорожской области не интересует мнение Запада о выборах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах РФ не интересует жителей Запорожской области, люди больше не чувствуют себя вторым сортом, заявил Первому каналу врио губернатора Евгений Балицкий.
Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства… когда нас считали вторым сортом, тогда они (Запад – ред.) молчали. Россия - демократическое государство, люди это увидели. Выборы прошли спокойно, по-человечески, даже при том, что были провокации и обстрелы, но выборы состоялись… Мнение Борреля мне не интересно, как и нашим жителям", - сказал в эфире Первого канала Балицкий.
Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД
Вчера, 21:38
 
РоссияПолитикаЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийЖозеп БоррельЕвросоюзЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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