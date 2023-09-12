https://ria.ru/20230912/balitskiy-1895815985.html

Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий

Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.09.2023

Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий

Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах РФ не интересует жителей Запорожской области, люди больше не чувствуют себя вторым сортом, заявил Первому... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:08

2023-09-12T13:08

2023-09-12T13:09

россия

политика

запорожская область

украина

евгений балицкий

жозеп боррель

евросоюз

единая россия

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах РФ не интересует жителей Запорожской области, люди больше не чувствуют себя вторым сортом, заявил Первому каналу врио губернатора Евгений Балицкий. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства… когда нас считали вторым сортом, тогда они (Запад – ред.) молчали. Россия - демократическое государство, люди это увидели. Выборы прошли спокойно, по-человечески, даже при том, что были провокации и обстрелы, но выборы состоялись… Мнение Борреля мне не интересно, как и нашим жителям", - сказал в эфире Первого канала Балицкий. Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895687082.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, запорожская область, украина, евгений балицкий, жозеп боррель, евросоюз, единая россия, лдпр