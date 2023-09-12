Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий
Балицкий: жителей Запорожской области не интересует мнение Запада о выборах
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах РФ не интересует жителей Запорожской области, люди больше не чувствуют себя вторым сортом, заявил Первому каналу врио губернатора Евгений Балицкий.
Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства… когда нас считали вторым сортом, тогда они (Запад – ред.) молчали. Россия - демократическое государство, люди это увидели. Выборы прошли спокойно, по-человечески, даже при том, что были провокации и обстрелы, но выборы состоялись… Мнение Борреля мне не интересно, как и нашим жителям", - сказал в эфире Первого канала Балицкий.
Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.