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СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко* - РИА Новости, 12.09.2023
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14:48 12.09.2023 (обновлено: 15:11 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/babchenko-1895848310.html
СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко*
СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко* - РИА Новости, 12.09.2023
СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко*
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:48
2023-09-12T15:11
украина
служба безопасности украины
в мире
аркадий бабченко
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, по его словам, после пересечения границы его приказано задержать и направить в СИЗО.Седьмого апреля министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабченко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков."СБУ открыла уголовное дело против Аркадия Бабченко*. По словам журналиста, после пересечения украинской границы его приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО", - говорится в сообщении украинского издания Klymenko.Time. Бабченко*, как передает издание, утверждает, что не знает, на каких основаниях открыто уголовное дело, но предположил, что из-за оскорблений Владимира Зеленского. На Украине он не появлялся уже четыре года."Примечательно, что в 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко* с целью поимки организатора преступления. В то время, ещё при (экс-президенте Петре - ред.) Порошенко, журналист Бабченко* активно сотрудничал с СБУ", - напоминает издание.Бабченко* неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко* пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО.Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230828/shtraf-1892791580.html
https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html
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украина, служба безопасности украины, в мире, аркадий бабченко
Украина, Служба безопасности Украины, В мире, Аркадий Бабченко
СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко*

Klymenko.Time: СБУ возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко

© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко (иноагент)
Журналист Аркадий Бабченко (иноагент) - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Журналист Аркадий Бабченко (иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, по его словам, после пересечения границы его приказано задержать и направить в СИЗО.
Седьмого апреля министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабченко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков.
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"СБУ открыла уголовное дело против Аркадия Бабченко*. По словам журналиста, после пересечения украинской границы его приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО", - говорится в сообщении украинского издания Klymenko.Time. Бабченко*, как передает издание, утверждает, что не знает, на каких основаниях открыто уголовное дело, но предположил, что из-за оскорблений Владимира Зеленского. На Украине он не появлялся уже четыре года.
"Примечательно, что в 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко* с целью поимки организатора преступления. В то время, ещё при (экс-президенте Петре - ред.) Порошенко, журналист Бабченко* активно сотрудничал с СБУ", - напоминает издание.
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Бабченко* неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко* пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО.
Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Сергей Савчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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20 июня, 19:35
 
УкраинаСлужба безопасности УкраиныВ миреАркадий Бабченко
 
 
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