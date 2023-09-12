https://ria.ru/20230912/babchenko-1895848310.html

СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко*

СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко* - РИА Новости, 12.09.2023

СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко*

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:48

2023-09-12T14:48

2023-09-12T15:11

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служба безопасности украины

в мире

аркадий бабченко

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, по его словам, после пересечения границы его приказано задержать и направить в СИЗО.Седьмого апреля министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабченко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков."СБУ открыла уголовное дело против Аркадия Бабченко*. По словам журналиста, после пересечения украинской границы его приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО", - говорится в сообщении украинского издания Klymenko.Time. Бабченко*, как передает издание, утверждает, что не знает, на каких основаниях открыто уголовное дело, но предположил, что из-за оскорблений Владимира Зеленского. На Украине он не появлялся уже четыре года."Примечательно, что в 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко* с целью поимки организатора преступления. В то время, ещё при (экс-президенте Петре - ред.) Порошенко, журналист Бабченко* активно сотрудничал с СБУ", - напоминает издание.Бабченко* неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко* пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО.Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230828/shtraf-1892791580.html

https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html

https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, служба безопасности украины, в мире, аркадий бабченко