СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко*
Klymenko.Time: СБУ возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко (иноагент)
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Журналист Аркадий Бабченко (иноагент). Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, по его словам, после пересечения границы его приказано задержать и направить в СИЗО.
Седьмого апреля министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабченко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков.
"СБУ открыла уголовное дело против Аркадия Бабченко*. По словам журналиста, после пересечения украинской границы его приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО", - говорится в сообщении украинского издания Klymenko.Time. Бабченко*, как передает издание, утверждает, что не знает, на каких основаниях открыто уголовное дело, но предположил, что из-за оскорблений Владимира Зеленского. На Украине он не появлялся уже четыре года.
"Примечательно, что в 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко* с целью поимки организатора преступления. В то время, ещё при (экс-президенте Петре - ред.) Порошенко, журналист Бабченко* активно сотрудничал с СБУ", - напоминает издание.
Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента