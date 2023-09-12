https://ria.ru/20230912/avtomobili-1895773856.html

Путин призвал брать пример с Индии в вопросах производства автомобилей

Путин призвал брать пример с Индии в вопросах производства автомобилей - РИА Новости, 12.09.2023

Путин призвал брать пример с Индии в вопросах производства автомобилей

Российские машины, может быть, выглядят поскромнее, чем Мерседесы и Ауди, но это ничего, нужно брать пример с Индии, где делают упор на отечественный транспорт, РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:02

2023-09-12T11:02

2023-09-12T11:02

экономика

индия

россия

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Российские машины, может быть, выглядят поскромнее, чем Мерседесы и Ауди, но это ничего, нужно брать пример с Индии, где делают упор на отечественный транспорт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тогда (российских - ред.) машин не было, а сейчас есть. Да, они может быть как-то поскромнее выглядят, чем Мерседесы, Ауди, которые в 90-х начали скупать в огромных количествах, но ничего. Я думаю, что нам нужно брать в этом смысле пример со многих наших партнеров, например, с Индии", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, они делают упор на отечественном транспорте, произведенном в Индии. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, россия, владимир путин, вэф-2023