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Путин рассказал, когда подешевеет Aurus - РИА Новости, 12.09.2023
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11:04 12.09.2023 (обновлено: 15:23 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/aurus-1895774842.html
Путин рассказал, когда подешевеет Aurus
Путин рассказал, когда подешевеет Aurus - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассказал, когда подешевеет Aurus
Автомобили российского бренда Aurus подешевеют, когда начнется их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:04
2023-09-12T15:23
авто
экономика
россия
владимир путин
вэф-2023
aurus
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Автомобили российского бренда Aurus подешевеют, когда начнется их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин. "Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе… Вот Aurus сделали. Сделали. Да, это стоит (дорого - ред.), потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле всё будет", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. Также президент добавил, что развитие отечественной автомобильной промышленности требует времени, однако это позволит приобрести новые компетенции для производителей и организовать рабочие места. "Да, это требует времени, но зато это будет собственное развитие, это приобретение компетенций, восстановление этих компетенций, это налоги внутри страны, это рабочие места… Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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авто, экономика, россия, владимир путин, вэф-2023, aurus
Авто, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Aurus
Путин рассказал, когда подешевеет Aurus

Путин: Aurus подешевеет, когда встанет на серийное производство

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Аурус Комендант"
Автомобиль Аурус Комендант - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автомобиль "Аурус Комендант" . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Автомобили российского бренда Aurus подешевеют, когда начнется их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе… Вот Aurus сделали. Сделали. Да, это стоит (дорого - ред.), потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле всё будет", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Также президент добавил, что развитие отечественной автомобильной промышленности требует времени, однако это позволит приобрести новые компетенции для производителей и организовать рабочие места.
«
"Да, это требует времени, но зато это будет собственное развитие, это приобретение компетенций, восстановление этих компетенций, это налоги внутри страны, это рабочие места… Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать", - сказал Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
АвтоЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ-2023Aurus
 
 
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