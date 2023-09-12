Путин рассказал, когда подешевеет Aurus
Путин: Aurus подешевеет, когда встанет на серийное производство
Автомобиль "Аурус Комендант" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Автомобили российского бренда Aurus подешевеют, когда начнется их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе… Вот Aurus сделали. Сделали. Да, это стоит (дорого - ред.), потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле всё будет", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Также президент добавил, что развитие отечественной автомобильной промышленности требует времени, однако это позволит приобрести новые компетенции для производителей и организовать рабочие места.
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"Да, это требует времени, но зато это будет собственное развитие, это приобретение компетенций, восстановление этих компетенций, это налоги внутри страны, это рабочие места… Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать", - сказал Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.