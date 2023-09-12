https://ria.ru/20230912/aurus-1895774842.html

Путин рассказал, когда подешевеет Aurus

Путин рассказал, когда подешевеет Aurus - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассказал, когда подешевеет Aurus

Автомобили российского бренда Aurus подешевеют, когда начнется их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:04

2023-09-12T11:04

2023-09-12T15:23

авто

экономика

россия

владимир путин

вэф-2023

aurus

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Автомобили российского бренда Aurus подешевеют, когда начнется их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин. "Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе… Вот Aurus сделали. Сделали. Да, это стоит (дорого - ред.), потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле всё будет", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. Также президент добавил, что развитие отечественной автомобильной промышленности требует времени, однако это позволит приобрести новые компетенции для производителей и организовать рабочие места. "Да, это требует времени, но зато это будет собственное развитие, это приобретение компетенций, восстановление этих компетенций, это налоги внутри страны, это рабочие места… Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, экономика, россия, владимир путин, вэф-2023, aurus