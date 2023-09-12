https://ria.ru/20230912/aurus-1895725346.html

Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus

Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus - РИА Новости, 12.09.2023

Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:41

2023-09-12T07:41

2023-09-12T07:41

экономика

россия

денис мантуров

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ. "Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке ОСК пассажирских судов под брендом Aurus. "Думаю, что демонстратор должен появиться в 2025 году. Ну а потом в зависимости от того, какая будет концепция. По крайней мере то, что рассматривается сейчас, - это судно около 40 метров "река-море". И планируется серия. Серия - это от 20 до 30 судов. Это как некий стартовый флот для туристических маршрутов. А дальше уже будет понятно, будут это индивидуальные заказы или это будут туристические компании заказывать", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Максим Горбачев

экономика, россия, денис мантуров, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023