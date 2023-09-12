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Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus - РИА Новости, 12.09.2023
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07:41 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/aurus-1895725346.html
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus - РИА Новости, 12.09.2023
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:41
2023-09-12T07:41
экономика
россия
денис мантуров
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ. "Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке ОСК пассажирских судов под брендом Aurus. "Думаю, что демонстратор должен появиться в 2025 году. Ну а потом в зависимости от того, какая будет концепция. По крайней мере то, что рассматривается сейчас, - это судно около 40 метров "река-море". И планируется серия. Серия - это от 20 до 30 судов. Это как некий стартовый флот для туристических маршрутов. А дальше уже будет понятно, будут это индивидуальные заказы или это будут туристические компании заказывать", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/aurus-1895715798.html
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экономика, россия, денис мантуров, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus

Мантуров: прототип пассажирских судов Aurus может появиться в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ.
"Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке ОСК пассажирских судов под брендом Aurus.
"Думаю, что демонстратор должен появиться в 2025 году. Ну а потом в зависимости от того, какая будет концепция. По крайней мере то, что рассматривается сейчас, - это судно около 40 метров "река-море". И планируется серия. Серия - это от 20 до 30 судов. Это как некий стартовый флот для туристических маршрутов. А дальше уже будет понятно, будут это индивидуальные заказы или это будут туристические компании заказывать", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Электрический мотоцикл Aurus Merlon на открытии международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Мантуров назвал сроки начала продаж электромотоцикла Aurus
05:39
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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