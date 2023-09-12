https://ria.ru/20230912/aurus-1895725346.html
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus - РИА Новости, 12.09.2023
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:41
2023-09-12T07:41
2023-09-12T07:41
экономика
россия
денис мантуров
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895562246_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_afdddf3279ded66e30454b9a8985575f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ. "Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке ОСК пассажирских судов под брендом Aurus. "Думаю, что демонстратор должен появиться в 2025 году. Ну а потом в зависимости от того, какая будет концепция. По крайней мере то, что рассматривается сейчас, - это судно около 40 метров "река-море". И планируется серия. Серия - это от 20 до 30 судов. Это как некий стартовый флот для туристических маршрутов. А дальше уже будет понятно, будут это индивидуальные заказы или это будут туристические компании заказывать", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/aurus-1895715798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895562246_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_3af88a2e53f73aacc2af43c5aa7651ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Мантуров: ОСК разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus
Мантуров: прототип пассажирских судов Aurus может появиться в 2025 году
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает проект пассажирских судов под брендом Aurus, прототип планируется создать в 2025 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ.
"Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке ОСК пассажирских судов под брендом Aurus.
"Думаю, что демонстратор должен появиться в 2025 году. Ну а потом в зависимости от того, какая будет концепция. По крайней мере то, что рассматривается сейчас, - это судно около 40 метров "река-море". И планируется серия. Серия - это от 20 до 30 судов. Это как некий стартовый флот для туристических маршрутов. А дальше уже будет понятно, будут это индивидуальные заказы или это будут туристические компании заказывать", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Мантуров назвал сроки начала продаж электромотоцикла Aurus