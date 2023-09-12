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Мантуров назвал сроки начала продаж электромотоцикла Aurus

Мантуров назвал сроки начала продаж электромотоцикла Aurus - РИА Новости, 12.09.2023

Мантуров назвал сроки начала продаж электромотоцикла Aurus

Электромотоцикл Aurus Merlon поступит в продажу в РФ в конце 2024 - начале 2025 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:39

2023-09-12T05:39

2023-09-12T05:39

экономика

россия

владивосток

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Электромотоцикл Aurus Merlon поступит в продажу в РФ в конце 2024 - начале 2025 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Если говорить о более массовых объемах производства, рассчитываем в конце следующего - начале 2025 года уже постепенно выводить этот мотоцикл на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о начале продаж Aurus Merlon в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, владивосток, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет