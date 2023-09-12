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На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023

На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 255 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:58

2023-09-12T13:58

2023-09-12T14:15

россия

специальная военная операция на украине

москва

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен – РИА новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 255 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах Авдеевки и Майорска и западнее Андреевки ДНР."Противник потерял свыше 255 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

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2023

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