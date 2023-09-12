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На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 12.09.2023 (обновлено: 14:15 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ataki-1895833341.html
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 255 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:58
2023-09-12T14:15
россия
специальная военная операция на украине
москва
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен – РИА новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 255 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах Авдеевки и Майорска и западнее Андреевки ДНР."Противник потерял свыше 255 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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россия, москва, украина, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

МО: на Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 255 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах Авдеевки и Майорска и западнее Андреевки ДНР.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2023Посмотреть
"Противник потерял свыше 255 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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