https://ria.ru/20230912/armeniya-1895914155.html
Суд отклонил жалобы на задержание Бадаляна и Геворкяна
Суд отклонил жалобы на задержание Бадаляна и Геворкяна - РИА Новости, 12.09.2023
Суд отклонил жалобы на задержание Бадаляна и Геворкяна
Суд в Армении отклонил жалобы защиты пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которая оспаривает правомерность их РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:42
2023-09-12T17:42
2023-09-12T18:01
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ЕРЕВАН, 12 сен — РИА Новости. Суд в Армении отклонил жалобы защиты пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которая оспаривает правомерность их задержания, сообщила РИА Новости адвокат Лиана Григорян. "Обе жалобы отклонены. Мы пока не получили решение суда полностью, только заключительную часть", — сказала она.По словам правозащитницы, решение об обжаловании этого судебного акта могут принять после ознакомления с представленными аргументами. Сейчас Бадалян и Геворкян проходят по делу как свидетели, уточнила Григорян.В минувшую пятницу Следственный комитет Армении заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. Вечером того же дня ведомство сообщило об освобождении блогера и журналиста, обвинение им не предъявили. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между странами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, россия, ереван, мария захарова, sputnik армения, в мире
Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Sputnik Армения, В мире
Суд отклонил жалобы на задержание Бадаляна и Геворкяна
Суд в Армении отклонил жалобы защиты блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
ЕРЕВАН, 12 сен — РИА Новости. Суд в Армении отклонил жалобы защиты пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которая оспаривает правомерность их задержания, сообщила РИА Новости адвокат Лиана Григорян.
"Обе жалобы отклонены. Мы пока не получили решение суда полностью, только заключительную часть", — сказала она.
По словам правозащитницы, решение об обжаловании этого судебного акта могут принять после ознакомления с представленными аргументами. Сейчас Бадалян и Геворкян проходят по делу как свидетели, уточнила Григорян.
В минувшую пятницу Следственный комитет Армении заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. Вечером того же дня ведомство сообщило об освобождении блогера и журналиста, обвинение им не предъявили. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване
российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между странами.
Блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян рассказали о задержании