https://ria.ru/20230912/armeniya-1895914155.html

Суд отклонил жалобы на задержание Бадаляна и Геворкяна

Суд отклонил жалобы на задержание Бадаляна и Геворкяна - РИА Новости, 12.09.2023

Суд отклонил жалобы на задержание Бадаляна и Геворкяна

Суд в Армении отклонил жалобы защиты пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которая оспаривает правомерность их РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:42

2023-09-12T17:42

2023-09-12T18:01

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ЕРЕВАН, 12 сен — РИА Новости. Суд в Армении отклонил жалобы защиты пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которая оспаривает правомерность их задержания, сообщила РИА Новости адвокат Лиана Григорян. "Обе жалобы отклонены. Мы пока не получили решение суда полностью, только заключительную часть", — сказала она.По словам правозащитницы, решение об обжаловании этого судебного акта могут принять после ознакомления с представленными аргументами. Сейчас Бадалян и Геворкян проходят по делу как свидетели, уточнила Григорян.В минувшую пятницу Следственный комитет Армении заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. Вечером того же дня ведомство сообщило об освобождении блогера и журналиста, обвинение им не предъявили. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между странами.

https://ria.ru/20230909/zaderzhanie-1895241291.html

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Кирилл Волков

армения, россия, ереван, мария захарова, sputnik армения, в мире