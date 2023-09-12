https://ria.ru/20230912/armeniya-1895815535.html

Путин ответил на вопрос о сотрудничестве Армении и США

Путин ответил на вопрос о сотрудничестве Армении и США - РИА Новости, 12.09.2023

Путин ответил на вопрос о сотрудничестве Армении и США

Президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве Армении с США, заявил, что не думает, что есть какой-то разворот. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:08

2023-09-12T13:08

2023-09-12T13:08

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве Армении с США, заявил, что не думает, что есть какой-то разворот. "Я не думаю, что есть какой-то разворот. Мы видим и понимаем, что происходит", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос, почему произошел "разворот" и начались армяно-американские учения. Он отметил, что в России десятилетиями предлагали свои варианты урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Ранее в Армении стартовали армяно-американские военные учения. Как сообщила пресс-служба армянского минобороны, учения Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра минобороны Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. В армянском оборонном ведомстве заявили, что цель многодневного мероприятия - повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к операциям в рамках концепции оперативного потенциала НАТО. При этом командование Армии США в Европе и Африке сообщило, что в учениях примут участие примерно 85 американских и 175 армянских военных. Будут задействованы солдаты из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года. Американская сторона планирует подготовить 12-ю миротворческую бригаду ВС Армении к оценке в рамках концепции оперативного потенциала НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. По мнению Пескова, проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что Армения - союзник России по ОДКБ, российская сторона исходит из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз. По его словам, Москва относится к этим учениям "с элементом озабоченности", о чем армянская сторона была проинформирована. Ранее власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В частности, в эти дни военные медики участвуют в маневрах, проводимых на военной базе в немецком Хоэнфельсе медицинской службой сухопутных войск США. В октябре 2022 года там же свои навыки отрабатывали армянские миротворцы. Подобные учения проводились и ранее. Кроме того, между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP), который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в IPAP предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895685053.html

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html

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армения, сша, владимир путин, нато, в мире, одкб, вэф-2023