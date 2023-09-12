https://ria.ru/20230912/arest-1895946832.html
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах - РИА Новости, 12.09.2023
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах
Басманный суд Москвы арестовал до 10 ноября Кристину Ляховенко, бывшую коллегу следователя Марата Тамбиева, который получил взятку в биткоинах, сообщила РИА... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:59
2023-09-12T18:59
2023-09-12T18:59
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 10 ноября Кристину Ляховенко, бывшую коллегу следователя Марата Тамбиева, который получил взятку в биткоинах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Назарова. В июне Никулинский суд изъял у Тамбиева цифровую валюту в биткоинах в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей). По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК РФ по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах
Суд в Москве арестовал экс-коллегу следователя Ляховенко за взятку в биткоинах