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В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах - РИА Новости, 12.09.2023
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18:59 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/arest-1895946832.html
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах - РИА Новости, 12.09.2023
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах
Басманный суд Москвы арестовал до 10 ноября Кристину Ляховенко, бывшую коллегу следователя Марата Тамбиева, который получил взятку в биткоинах, сообщила РИА... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:59
2023-09-12T18:59
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 10 ноября Кристину Ляховенко, бывшую коллегу следователя Марата Тамбиева, который получил взятку в биткоинах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Назарова. В июне Никулинский суд изъял у Тамбиева цифровую валюту в биткоинах в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей). По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК РФ по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах

Суд в Москве арестовал экс-коллегу следователя Ляховенко за взятку в биткоинах

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 10 ноября Кристину Ляховенко, бывшую коллегу следователя Марата Тамбиева, который получил взятку в биткоинах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Назарова.
В июне Никулинский суд изъял у Тамбиева цифровую валюту в биткоинах в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей).
По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК РФ по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено.
Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой
2 августа, 11:33
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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