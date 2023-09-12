https://ria.ru/20230912/apple-1895824223.html

СМИ: Apple впервые начнет продавать новый iPhone индийской сборки

СМИ: Apple впервые начнет продавать новый iPhone индийской сборки - РИА Новости, 12.09.2023

СМИ: Apple впервые начнет продавать новый iPhone индийской сборки

Американская корпорация Apple впервые пустит в продажу новую модель iPhone индийского производства сразу в день старта продаж, сообщает агентство Блумберг с... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:25

2023-09-12T13:25

2023-09-12T13:25

технологии

китай

индия

тамилнад

apple

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Американская корпорация Apple впервые пустит в продажу новую модель iPhone индийского производства сразу в день старта продаж, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Основное её производство находится в Китае, при этом продукция, производимая за его пределами, традиционно поступала на рынок позже китайской. "Компания Apple Inc. планирует пустить iPhone 15 индийской сборки в продажу в этой южноазиатской стране и некоторых других в день старта глобальных продаж... Хотя подавляющее большинство iPhone 15 будет производиться в Китае, это будет первый случай, когда устройство последнего поколения, собранное в Индии, будет доступно в первый день продаж", - передаёт агентство. Агентство добавило, что новый iPhone 15 поступит в продажу через несколько дней или недель после презентации, запланированной на вторник. Также уточняется, что компания Apple начала производство iPhone 15 на заводе поставщика Foxconn Technology Group в южном индийском штате Тамилнад. По словам источников, небольшие задержки с выпуском устройств в Индии могут возникнуть из-за непредвиденных проблем с доставкой. В начале декабря газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple в последние недели ускорила перенос части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков. Отмечалось, что решению компании, в частности, способствовали беспорядки на производстве iPhone в городе Чжэнчжоу.

https://ria.ru/20230829/iphone-1893004867.html

https://ria.ru/20230906/knr-1894589335.html

китай

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технологии, китай, индия, тамилнад, apple