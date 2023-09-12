https://ria.ru/20230912/antonov-1895859977.html

"Антонов" открыл новый центр для производства беспилотников на Украине

"Антонов" открыл новый центр для производства беспилотников на Украине - РИА Новости, 12.09.2023

"Антонов" открыл новый центр для производства беспилотников на Украине

Украинское государственное предприятие "Антонов" открыло новый центр для производства беспилотников, сообщают западные СМИ со ссылкой на презентацию концерна... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:34

2023-09-12T15:34

2023-09-12T15:36

специальная военная операция на украине

технологии

украина

укроборонпром

гп "антонов"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинское государственное предприятие "Антонов" открыло новый центр для производства беспилотников, сообщают западные СМИ со ссылкой на презентацию концерна "Укроборонпром". Согласно презентации, показанной американским чиновникам в июне, ГП "Антонов", которое производит в основном грузовые самолеты, открыло новый центр "с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг", передает агентство Рейтер. По информации агентства, "Антонов" и ранее производил беспилотники, однако открытие центра позволило "лучше удовлетворять военные потребности Украины". Один из сотрудников предприятия, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что опыт предприятия в производстве грузовых самолетов может использоваться для создания беспилотников дальнего действия, которые могли бы наносить удары по объектам инфраструктуры внутри России. Информация об открытии центра держится в секрете, "Укроборонпром" отказался от комментариев из соображений безопасности, "Антонов" также не ответил на запрос агентства. В конце августа секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина использует только оружие собственного производства для ударов по объектам на территории России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.

https://ria.ru/20230906/drony-1894499821.html

https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1884971648.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

технологии, украина, укроборонпром, гп "антонов", ситуация в днр и лнр