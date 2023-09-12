https://ria.ru/20230912/amerika-1895703977.html

В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности

В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности - РИА Новости, 12.09.2023

В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности

Американский народ требует привлечь к ответственности президента США Джо Байдена, заявила в социальной сети X (бывшая Twitter) член палаты представителей страны РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T01:55

2023-09-12T01:55

2023-09-12T01:55

в мире

сша

джо байден

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский народ требует привлечь к ответственности президента США Джо Байдена, заявила в социальной сети X (бывшая Twitter) член палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин, указав на то, что до этого момента она будет против согласования бюджета правительства. "Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!" - написала она.Грин добавила, что на этой неделе у нее "очень простая программа" работы в Вашингтоне: заниматься привлечением американского президента к ответственности и лишить финансирования его правительство, "используемое в качестве оружия". Ранее Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.

https://ria.ru/20230912/bayden-1895703068.html

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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин