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В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности - РИА Новости, 12.09.2023
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01:55 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/amerika-1895703977.html
В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности
В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности - РИА Новости, 12.09.2023
В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности
Американский народ требует привлечь к ответственности президента США Джо Байдена, заявила в социальной сети X (бывшая Twitter) член палаты представителей страны РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T01:55
2023-09-12T01:55
в мире
сша
джо байден
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский народ требует привлечь к ответственности президента США Джо Байдена, заявила в социальной сети X (бывшая Twitter) член палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин, указав на то, что до этого момента она будет против согласования бюджета правительства. &quot;Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!&quot; - написала она.Грин добавила, что на этой неделе у нее "очень простая программа" работы в Вашингтоне: заниматься привлечением американского президента к ответственности и лишить финансирования его правительство, "используемое в качестве оружия". Ранее Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин
В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности

Конгрессвуман Тейлор Грин: народ США требует привлечь Байдена к ответственности

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский народ требует привлечь к ответственности президента США Джо Байдена, заявила в социальной сети X (бывшая Twitter) член палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин, указав на то, что до этого момента она будет против согласования бюджета правительства.
«

"Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!" - написала она.

Грин добавила, что на этой неделе у нее "очень простая программа" работы в Вашингтоне: заниматься привлечением американского президента к ответственности и лишить финансирования его правительство, "используемое в качестве оружия".
Ранее Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента Байдену.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования.
Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции".
Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
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В миреСШАДжо БайденМарджори Тейлор Грин
 
 
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