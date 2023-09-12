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Путин: в Африке не забудут, как колонизаторы возили их людей в клетках - РИА Новости, 12.09.2023
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10:14 12.09.2023 (обновлено: 10:31 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/afrika-1895757578.html
Путин: в Африке не забудут, как колонизаторы возили их людей в клетках
Путин: в Африке не забудут, как колонизаторы возили их людей в клетках - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: в Африке не забудут, как колонизаторы возили их людей в клетках
Никто в Африке не забудет, как западные страны перевозили людей в клетках, они обложили африканские государства кредитами, как контрибуциями, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:14
2023-09-12T10:31
африка
владимир путин
в мире
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никто в Африке не забудет, как западные страны перевозили людей в клетках, они обложили африканские государства кредитами, как контрибуциями, заявил президент России Владимир Путин."Что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году - вот мне фотографии показывали недавно - в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.Путин заявил, что этих людей - семьями или отдельно детей - выставляли в клетках напоказ. "Ну как это можно. В Африке этого никто не забудет", - отметил глава государства."И сейчас еще пытаются командовать (западные страны) проводить там (в Африке) свою, в целом, неоколониальную политику. Обременили все страны Африки - они там триллионы должны в долларовом исчислении. То есть создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Это даже не кредитные взаимоотношения - как контрибуция какая-то", - добавил президент.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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африка, владимир путин, в мире, вэф-2023
Африка, Владимир Путин, В мире, ВЭФ-2023
Путин: в Африке не забудут, как колонизаторы возили их людей в клетках

Путин: в Африке не забудут, как Запад возил их людей в клетках еще в 1957 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЭФ-2023. Пленарное заседание
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никто в Африке не забудет, как западные страны перевозили людей в клетках, они обложили африканские государства кредитами, как контрибуциями, заявил президент России Владимир Путин.
"Что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году - вот мне фотографии показывали недавно - в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
Путин заявил, что этих людей - семьями или отдельно детей - выставляли в клетках напоказ. "Ну как это можно. В Африке этого никто не забудет", - отметил глава государства.
"И сейчас еще пытаются командовать (западные страны) проводить там (в Африке) свою, в целом, неоколониальную политику. Обременили все страны Африки - они там триллионы должны в долларовом исчислении. То есть создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Это даже не кредитные взаимоотношения - как контрибуция какая-то", - добавил президент.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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