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Aerosmith перенесли прощальный тур из-за проблем со здоровьем у Тайлера - РИА Новости, 12.09.2023
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Шоубиз
 
14:13 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/aerosmith-1895837108.html
Aerosmith перенесли прощальный тур из-за проблем со здоровьем у Тайлера
Aerosmith перенесли прощальный тур из-за проблем со здоровьем у Тайлера - РИА Новости, 12.09.2023
Aerosmith перенесли прощальный тур из-за проблем со здоровьем у Тайлера
Фронтмен известной американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер заявил о переносе шести концертов прощального тура из-за его проблем со здоровьем. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:13
2023-09-12T14:13
шоубиз
стивен тайлер (талларико)
aerosmith
филадельфия
монреаль
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фронтмен известной американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер заявил о переносе шести концертов прощального тура из-за его проблем со здоровьем. Ранее в мае группа анонсировала прощальный тур, который начался 2 сентября в Филадельфии, а должен был завершиться 26 января 2024 года в канадском Монреале. Гитарист группы Джо Перри в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что этот тур - "что-то вроде шанса отпраздновать пятидесятилетие" коллектива. По его словам, неизвестно, как долго еще все участники группы будут "здоровы" для подобного тура. Каждому члену-основателю группы уже больше 70 лет. "С разбитым сердцем сообщаю, что получил строгое предписание врача не петь в течение следующих тридцати дней. Во время субботнего выступления я повредил голосовые связки, что привело к последующему кровотечению. Нам придется перенести несколько концертов", - приводится заявление Тайлера на странице аккаунта группы в социальной сети Х (бывший Twitter). Он отметил, что группа перенесла шесть концертов на январь и февраль 2024 года. Перенесенные концерты пройдут в Детройте - 29 января, в Чикаго - 14 февраля, в Вашингтоне -17 февраля, в Торонто - 21 февраля, в Роли - 26 февраля и в Кливленде - 29 февраля. Отмечается, что все ранее приобретенные билеты будут действительны, а те, кто не сможет присутствовать на концертах в новые даты, смогут вернуть деньги. В мае 2022 года Aerosmith отменила концерты из-за рецидива употребления наркотиков у Стивена Тайлера. Как отмечал телеканал NBC News, Тайлер открыто заговорил о зависимости и в 2019 году он рассказал, что коллеги и менеджмент уговорили его обратиться за помощью в борьбе с наркозависимостью в 1988 году. Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
https://ria.ru/20230501/aerosmith-1869028232.html
https://ria.ru/20230201/dzhon-1848877725.html
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стивен тайлер (талларико), aerosmith, филадельфия, монреаль, детройт
Шоубиз, Стивен Тайлер (Талларико), Aerosmith, Филадельфия, Монреаль, Детройт
Aerosmith перенесли прощальный тур из-за проблем со здоровьем у Тайлера

Группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем фронтмена

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист группы Брэд Уитфорд во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист группы Брэд Уитфорд во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист группы Брэд Уитфорд во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фронтмен известной американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер заявил о переносе шести концертов прощального тура из-за его проблем со здоровьем.
Ранее в мае группа анонсировала прощальный тур, который начался 2 сентября в Филадельфии, а должен был завершиться 26 января 2024 года в канадском Монреале. Гитарист группы Джо Перри в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что этот тур - "что-то вроде шанса отпраздновать пятидесятилетие" коллектива. По его словам, неизвестно, как долго еще все участники группы будут "здоровы" для подобного тура. Каждому члену-основателю группы уже больше 70 лет.
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
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"С разбитым сердцем сообщаю, что получил строгое предписание врача не петь в течение следующих тридцати дней. Во время субботнего выступления я повредил голосовые связки, что привело к последующему кровотечению. Нам придется перенести несколько концертов", - приводится заявление Тайлера на странице аккаунта группы в социальной сети Х (бывший Twitter).
Он отметил, что группа перенесла шесть концертов на январь и февраль 2024 года. Перенесенные концерты пройдут в Детройте - 29 января, в Чикаго - 14 февраля, в Вашингтоне -17 февраля, в Торонто - 21 февраля, в Роли - 26 февраля и в Кливленде - 29 февраля. Отмечается, что все ранее приобретенные билеты будут действительны, а те, кто не сможет присутствовать на концертах в новые даты, смогут вернуть деньги.
В мае 2022 года Aerosmith отменила концерты из-за рецидива употребления наркотиков у Стивена Тайлера. Как отмечал телеканал NBC News, Тайлер открыто заговорил о зависимости и в 2019 году он рассказал, что коллеги и менеджмент уговорили его обратиться за помощью в борьбе с наркозависимостью в 1988 году.
Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
Британский певец Элтон Джон выступает в концертном зале Крокус Сити Холл. 14 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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ШоубизСтивен Тайлер (Талларико)AerosmithФиладельфияМонреальДетройт
 
 
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