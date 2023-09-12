https://ria.ru/20230912/a320-1895837908.html

Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими A320 в поле

Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими A320 в поле - РИА Новости, 12.09.2023

Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими A320 в поле

Герой России Дамир Юсупов, который успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек, заявил на своей странице в соцсети... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:15

2023-09-12T14:15

2023-09-12T14:28

дамир юсупов

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

происшествия

россия

уральские авиалинии

новосибирская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Герой России Дамир Юсупов, который успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек, заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что гордится экипажем самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском.Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта."Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем", - написал Юсупов.Событие, которое СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895742335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дамир юсупов, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , происшествия, россия, уральские авиалинии, новосибирская область