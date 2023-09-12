https://ria.ru/20230912/a320-1895832931.html

"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320

"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320 - РИА Новости, 12.09.2023

"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320

Второй пилот Airbus A320, экстренно посадивший борт на пшеничное поле под Новосибирском, 56-летний Эдуард Семенов, летчик работает в "Уральских авиалиниях" уже... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:54

2023-09-12T13:54

2023-09-12T14:28

происшествия

уральские авиалинии

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Второй пилот Airbus A320, экстренно посадивший борт на пшеничное поле под Новосибирском, 56-летний Эдуард Семенов, летчик работает в "Уральских авиалиниях" уже 10 лет, сообщила пресс-служба перевозчика. "Родился 7 мая 1967 года в рабочей семье. В 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. С 1987-1993 учился в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации. В авиакомпании "Уральские авиалинии" работает с 2013 года", – говорится в сообщении. Ранее авиакомпания рассказала, что командир благополучно севшего самолета под Новосибирском – 32-летний Сергей Белов, он родился в Тбилиси и является потомственным летчиком. Также пресс-служба в своем телеграм-канале опубликовала снимок обеда – плова с выпечкой и чаем – отметив, что "пассажиров покормили и отправили домой, а теперь может пообедать и экипаж". Судя по всему, экипаж смог поесть уже ближе к вечеру, примерно в 15.23 по местному времени. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Как отмечал гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидравлическая система, одна из трех имеющихся в лайнере, тогда экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром, однако борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле. Такое решение Скуратов назвал обоснованным и оценил мастерство пилотов, благодаря которым никто из пассажиров серьезно не пострадал.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области