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"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320 - РИА Новости, 12.09.2023
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13:54 12.09.2023 (обновлено: 14:28 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/a320-1895832931.html
"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320
"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320 - РИА Новости, 12.09.2023
"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320
Второй пилот Airbus A320, экстренно посадивший борт на пшеничное поле под Новосибирском, 56-летний Эдуард Семенов, летчик работает в "Уральских авиалиниях" уже... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:54
2023-09-12T14:28
происшествия
уральские авиалинии
airbus a320
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Второй пилот Airbus A320, экстренно посадивший борт на пшеничное поле под Новосибирском, 56-летний Эдуард Семенов, летчик работает в "Уральских авиалиниях" уже 10 лет, сообщила пресс-служба перевозчика. "Родился 7 мая 1967 года в рабочей семье. В 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. С 1987-1993 учился в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации. В авиакомпании "Уральские авиалинии" работает с 2013 года", – говорится в сообщении. Ранее авиакомпания рассказала, что командир благополучно севшего самолета под Новосибирском – 32-летний Сергей Белов, он родился в Тбилиси и является потомственным летчиком. Также пресс-служба в своем телеграм-канале опубликовала снимок обеда – плова с выпечкой и чаем – отметив, что "пассажиров покормили и отправили домой, а теперь может пообедать и экипаж". Судя по всему, экипаж смог поесть уже ближе к вечеру, примерно в 15.23 по местному времени. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Как отмечал гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидравлическая система, одна из трех имеющихся в лайнере, тогда экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром, однако борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле. Такое решение Скуратов назвал обоснованным и оценил мастерство пилотов, благодаря которым никто из пассажиров серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html
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происшествия, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Уральские авиалинии, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
"Уральские авиалинии" рассказали о втором пилоте севшего в поле A320

Вторым пилотом A320, севшего в поле, был родившийся в 1967 году Эдуард Семенов

© РИА НовостиФото экипажа, посадившего самолет в поле в Новосибирской области
Фото экипажа, посадившего самолет в поле в Новосибирской области
© РИА Новости
Фото экипажа, посадившего самолет в поле в Новосибирской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Второй пилот Airbus A320, экстренно посадивший борт на пшеничное поле под Новосибирском, 56-летний Эдуард Семенов, летчик работает в "Уральских авиалиниях" уже 10 лет, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Родился 7 мая 1967 года в рабочей семье. В 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. С 1987-1993 учился в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации. В авиакомпании "Уральские авиалинии" работает с 2013 года", – говорится в сообщении. Ранее авиакомпания рассказала, что командир благополучно севшего самолета под Новосибирском – 32-летний Сергей Белов, он родился в Тбилиси и является потомственным летчиком.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле
12:33
Также пресс-служба в своем телеграм-канале опубликовала снимок обеда – плова с выпечкой и чаем – отметив, что "пассажиров покормили и отправили домой, а теперь может пообедать и экипаж". Судя по всему, экипаж смог поесть уже ближе к вечеру, примерно в 15.23 по местному времени.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Как отмечал гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидравлическая система, одна из трех имеющихся в лайнере, тогда экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром, однако борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле. Такое решение Скуратов назвал обоснованным и оценил мастерство пилотов, благодаря которым никто из пассажиров серьезно не пострадал.
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
08:56
 
ПроисшествияУральские авиалинииAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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