Рейтинг@Mail.ru
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/zoloto-1895604855.html
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме - РИА Новости, 11.09.2023
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:43
2023-09-11T15:43
экономика
магаданская область
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в Магаданской области. Золоторудная компания "Павлик" расширила мощности действующего горно-обогатительного комплекса в Магаданской области - была построена вторая золотоизвлекательная фабрика и вспомогательная инфраструктура. На предприятии применяется уникальная технология, позволяющая эффективно извлекать золото из упорных углистых руд. Первая очередь на месторождении Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году произведено 7,2 т золота. Выход на проектную мощность второй очереди предприятия позволит увеличить общую переработку руды до 12 миллионов тонн. Производство золота возрастет с 7,2 тонн до 13 тонн в год. В проект, реализованный в сложных климатических условиях Колымы в рекордно короткие сроки, инвестировано более 32,5 миллиарда рублей. Всего создано 2200 новых рабочих мест - в том числе более 700 мест на второй очереди предприятия.
https://ria.ru/20230911/fabrika-1895604358.html
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, магаданская область, владимир путин
Экономика, Магаданская область, Владимир Путин
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме

Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику в Магаданской области

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в Магаданской области.
Золоторудная компания "Павлик" расширила мощности действующего горно-обогатительного комплекса в Магаданской области - была построена вторая золотоизвлекательная фабрика и вспомогательная инфраструктура. На предприятии применяется уникальная технология, позволяющая эффективно извлекать золото из упорных углистых руд.
Первая очередь на месторождении Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году произведено 7,2 т золота. Выход на проектную мощность второй очереди предприятия позволит увеличить общую переработку руды до 12 миллионов тонн. Производство золота возрастет с 7,2 тонн до 13 тонн в год.
В проект, реализованный в сложных климатических условиях Колымы в рекордно короткие сроки, инвестировано более 32,5 миллиарда рублей. Всего создано 2200 новых рабочих мест - в том числе более 700 мест на второй очереди предприятия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье
Вчера, 15:41
 
ЭкономикаМагаданская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала