https://ria.ru/20230911/zoloto-1895604855.html
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме - РИА Новости, 11.09.2023
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:43
2023-09-11T15:43
2023-09-11T15:43
экономика
магаданская область
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в Магаданской области. Золоторудная компания "Павлик" расширила мощности действующего горно-обогатительного комплекса в Магаданской области - была построена вторая золотоизвлекательная фабрика и вспомогательная инфраструктура. На предприятии применяется уникальная технология, позволяющая эффективно извлекать золото из упорных углистых руд. Первая очередь на месторождении Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году произведено 7,2 т золота. Выход на проектную мощность второй очереди предприятия позволит увеличить общую переработку руды до 12 миллионов тонн. Производство золота возрастет с 7,2 тонн до 13 тонн в год. В проект, реализованный в сложных климатических условиях Колымы в рекордно короткие сроки, инвестировано более 32,5 миллиарда рублей. Всего создано 2200 новых рабочих мест - в том числе более 700 мест на второй очереди предприятия.
https://ria.ru/20230911/fabrika-1895604358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, магаданская область, владимир путин
Экономика, Магаданская область, Владимир Путин
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику в Магаданской области
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в Магаданской области.
Золоторудная компания "Павлик" расширила мощности действующего горно-обогатительного комплекса в Магаданской области - была построена вторая золотоизвлекательная фабрика и вспомогательная инфраструктура. На предприятии применяется уникальная технология, позволяющая эффективно извлекать золото из упорных углистых руд.
Первая очередь на месторождении Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году произведено 7,2 т золота. Выход на проектную мощность второй очереди предприятия позволит увеличить общую переработку руды до 12 миллионов тонн. Производство золота возрастет с 7,2 тонн до 13 тонн в год.
В проект, реализованный в сложных климатических условиях Колымы в рекордно короткие сроки, инвестировано более 32,5 миллиарда рублей. Всего создано 2200 новых рабочих мест - в том числе более 700 мест на второй очереди предприятия.
Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье