https://ria.ru/20230911/zoloto-1895604855.html

Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме

Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме - РИА Новости, 11.09.2023

Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:43

2023-09-11T15:43

2023-09-11T15:43

экономика

магаданская область

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в рамках расширения мощности горно-обогатительного комплекса в Магаданской области. Золоторудная компания "Павлик" расширила мощности действующего горно-обогатительного комплекса в Магаданской области - была построена вторая золотоизвлекательная фабрика и вспомогательная инфраструктура. На предприятии применяется уникальная технология, позволяющая эффективно извлекать золото из упорных углистых руд. Первая очередь на месторождении Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году произведено 7,2 т золота. Выход на проектную мощность второй очереди предприятия позволит увеличить общую переработку руды до 12 миллионов тонн. Производство золота возрастет с 7,2 тонн до 13 тонн в год. В проект, реализованный в сложных климатических условиях Колымы в рекордно короткие сроки, инвестировано более 32,5 миллиарда рублей. Всего создано 2200 новых рабочих мест - в том числе более 700 мест на второй очереди предприятия.

https://ria.ru/20230911/fabrika-1895604358.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, магаданская область, владимир путин