https://ria.ru/20230911/zavod-1895536982.html

Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915"

Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915" - РИА Новости, 11.09.2023

Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915"

Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:40

2023-09-11T12:40

2023-09-11T15:19

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 сен - пресс-служба ГК "Полипласт". Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего в MidUral Group. Со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название – "Хромпик". "Хромпик" – одно из старейших предприятий химической отрасли не только в Свердловской области, но и в стране в целом. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю. Новый собственник – ГК "Полипласт" – специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы