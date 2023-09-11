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Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915"
Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915" - РИА Новости, 11.09.2023
Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915"
Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:40
2023-09-11T12:40
2023-09-11T15:19
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 сен - пресс-служба ГК "Полипласт". Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего в MidUral Group. Со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название – "Хромпик". "Хромпик" – одно из старейших предприятий химической отрасли не только в Свердловской области, но и в стране в целом. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю. Новый собственник – ГК "Полипласт" – специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 11 сен - пресс-служба ГК "Полипласт". Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего в MidUral Group.
Со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название – "Хромпик".
"Хромпик" – одно из старейших предприятий химической отрасли не только в Свердловской области, но и в стране в целом. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю.
Новый собственник – ГК "Полипласт" – специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.