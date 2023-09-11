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Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915" - РИА Новости, 11.09.2023
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12:40 11.09.2023 (обновлено: 15:19 11.09.2023)
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Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915"
Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915" - РИА Новости, 11.09.2023
Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915"
Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:40
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МОСКВА, 11 сен - пресс-служба ГК "Полипласт". Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего в MidUral Group. Со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название – "Хромпик". "Хромпик" – одно из старейших предприятий химической отрасли не только в Свердловской области, но и в стране в целом. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю. Новый собственник – ГК "Полипласт" – специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Группа компаний "Полипласт" выкупила завод "Русский хром 1915"

© Фото : Группа Компаний "Полипласт"Завод "Русский Хром 1915"
Завод Русский Хром 1915 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Группа Компаний "Полипласт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - пресс-служба ГК "Полипласт". Российский производитель высокотехнологичных компонентов для ключевых отраслей промышленности "Полипласт" приобрел 100% акций АО "Русский Хром 1915", входящего в MidUral Group.
Со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название – "Хромпик".
"Хромпик" – одно из старейших предприятий химической отрасли не только в Свердловской области, но и в стране в целом. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю.
Новый собственник – ГК "Полипласт" – специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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