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Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России

Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России - РИА Новости, 11.09.2023

Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в беседе с РИА Новости в кулуарах ВЭФ назвал запрет ЕС въезжать РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:35

2023-09-11T08:35

2023-09-11T09:08

россия

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евросоюз

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в беседе с РИА Новости в кулуарах ВЭФ назвал запрет ЕС въезжать на зарегистрированных в России автомобилях "глупостью несусветной". На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например смартфоны. "Как мы относимся к тому, что Еврокомиссия запрещает ездить на личных автомобилях и со смартфонами? Ну, это глупость несусветная", - сказал Давыдов, комментируя ситуацию. "Спасибо, что пока еще не запрещают в личных брюках переезжать границу", - добавил он. По словам врио главы ФТС, России не стоит отвечать на это. "Зачем нам себя так вести? Мы же цивилизованные люди", - сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, вэф-2023