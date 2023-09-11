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Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России - РИА Новости, 11.09.2023
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08:35 11.09.2023 (обновлено: 09:08 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/zapret-1895471866.html
Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России
Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России - РИА Новости, 11.09.2023
Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России
Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в беседе с РИА Новости в кулуарах ВЭФ назвал запрет ЕС въезжать РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:35
2023-09-11T09:08
россия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евросоюз
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в беседе с РИА Новости в кулуарах ВЭФ назвал запрет ЕС въезжать на зарегистрированных в России автомобилях "глупостью несусветной". На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например смартфоны. "Как мы относимся к тому, что Еврокомиссия запрещает ездить на личных автомобилях и со смартфонами? Ну, это глупость несусветная", - сказал Давыдов, комментируя ситуацию. "Спасибо, что пока еще не запрещают в личных брюках переезжать границу", - добавил он. По словам врио главы ФТС, России не стоит отвечать на это. "Зачем нам себя так вести? Мы же цивилизованные люди", - сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, вэф-2023
Россия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России, ВЭФ-2023
Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России

Давыдов назвал запрет ЕС въезжать на авто из России несусветной глупостью

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в беседе с РИА Новости в кулуарах ВЭФ назвал запрет ЕС въезжать на зарегистрированных в России автомобилях "глупостью несусветной".
На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например смартфоны.
«
"Как мы относимся к тому, что Еврокомиссия запрещает ездить на личных автомобилях и со смартфонами? Ну, это глупость несусветная", - сказал Давыдов, комментируя ситуацию.
"Спасибо, что пока еще не запрещают в личных брюках переезжать границу", - добавил он.
По словам врио главы ФТС, России не стоит отвечать на это. "Зачем нам себя так вести? Мы же цивилизованные люди", - сказал он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
РоссияРуслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)ЕвросоюзЕврокомиссияСанкцииСанкции в отношении РоссииВЭФ-2023
 
 
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