https://ria.ru/20230911/zapad-1895676916.html
Песков заявил, что Запад раскачивает обстановку внутри России
Песков заявил, что Запад раскачивает обстановку внутри России - РИА Новости, 11.09.2023
Песков заявил, что Запад раскачивает обстановку внутри России
Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри России, но их попытки тщетны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:04
2023-09-11T20:04
2023-09-11T20:20
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри России, но их попытки тщетны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел. Опять же, уровень консолидации страны вокруг президента высок, поэтому все попытки Запада тщетны", - сказал Песков в интервью "Известиям".По его словам, в плане экономики до сих пор весьма неплохо удается минимизировать риски, связанные с давлением западных стран."Плюс, конечно, принимаются эффективные меры по борьбе с попытками вмешательства в наши внутренние дела: то, что стеснялись делать раньше, сейчас наконец делаем в лоб. Настало время для конкретных решений — без стеснения и экивоков", - подчеркнул представитель Кремля.
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россия, политика, дмитрий песков
Россия, Политика, Дмитрий Песков
Песков заявил, что Запад раскачивает обстановку внутри России
Песков: Запад не гнушается ничем для раскачивания обстановки в РФ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри России, но их попытки тщетны, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел. Опять же, уровень консолидации страны вокруг президента высок, поэтому все попытки Запада тщетны", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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По его словам, в плане экономики до сих пор весьма неплохо удается минимизировать риски, связанные с давлением западных стран.
"Плюс, конечно, принимаются эффективные меры по борьбе с попытками вмешательства в наши внутренние дела: то, что стеснялись делать раньше, сейчас наконец делаем в лоб. Настало время для конкретных решений — без стеснения и экивоков", - подчеркнул представитель Кремля.