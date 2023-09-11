https://ria.ru/20230911/zapad-1895676916.html

Песков заявил, что Запад раскачивает обстановку внутри России

Песков заявил, что Запад раскачивает обстановку внутри России - РИА Новости, 11.09.2023

Песков заявил, что Запад раскачивает обстановку внутри России

Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри России, но их попытки тщетны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:04

2023-09-11T20:04

2023-09-11T20:20

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри России, но их попытки тщетны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел. Опять же, уровень консолидации страны вокруг президента высок, поэтому все попытки Запада тщетны", - сказал Песков в интервью "Известиям".По его словам, в плане экономики до сих пор весьма неплохо удается минимизировать риски, связанные с давлением западных стран."Плюс, конечно, принимаются эффективные меры по борьбе с попытками вмешательства в наши внутренние дела: то, что стеснялись делать раньше, сейчас наконец делаем в лоб. Настало время для конкретных решений — без стеснения и экивоков", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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россия, политика, дмитрий песков